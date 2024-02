En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio este lunes una insólita justificación por los violentos posteos de Javier Milei en X (antes Twitter), al tiempo que atacó a un periodista que quiso preguntar sobre este tema y lo acusó de buscar popularidad en las redes sociales.



El cruce comenzó luego de que el periodista Fabian Waldman le preguntara por un mensaje al que el Presidente le dio me gusta en X, en donde se sugiere una escena de violación entre los principales conductores del canal LN+ al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, en medio de la disputa entre el jefe provincial del PRO y Milei.

Lejos de ser el único mensaje violento en este sentido, el fin de semana Milei tuvo otros exabruptos: también le dio me gusta a un meme en donde se ve la propia figura caricaturizada del Presidente haciendo pis sobre el gobernador.

Sin embargo, ante la pregunta del periodista de La Patriada en la conferencia de prensa, el vocero del Presidente negó conocer el mensaje al que se estaba refiriendo. Cuando Waldman sugirió mostrarle el posteo en ese momento, Adorni se negó, a pesar de tener el celular disponible en su atril para hacerlo.

Lo que siguió fue una insólita justificación, con un ataque incluido al periodista acreditado en las conferencias de prensa. Adorni aseguró que el mensaje tiene que ver con la libertad de expresión y que Milei no usa community manager, es decir que el Presidente maneja sus propias redes sociales, algo que, en la visión del vocero, representa es un valor en sí mismo.

Luego de señalar que el Presidente “es superrespetuoso”, el vocero atacó a Waldman y lo acusó de buscar seguidores en redes sociales y de filmar la Casa Rosada sin permiso.



Consultado por esta escena, el periodista explicó en AM750: “No se me atribuye filmar cualquier cosa, sino el Salón de las Mujeres tapiado, donde trabajan los trolls del Gobierno nacional. Hoy a la mañana apareció, ya no empapelado, sino con un esmerilado para que no se pudiera ver nada del otro lado”, señaló.

Así, tras señalar la inconsistencia entre el discurso de “no hay plata” y las reformas edilicias para establecer un “troll center”, Fabián Waldman añadió: “Es a lo que nos tiene acostumbrado (Adorni). Brinda día a día este tipo de respuestas, no es el primer cruce que tenemos. Poner en evidencia cómo se maneja el Gobierno, eso es lo que estamos tratando de hacer”.

Y agregó: “El Gobernador (Ignacio) Torres denunció que le habían dicho por WhatsApp que les iban a mandar los tanques por las redes. El viernes fue esta definición. La verdad es que es lamentable el papel que juega (Adorni). Creo que no va a seguir en los próximos días y seguramente se limite a dos conferencias semanales”.