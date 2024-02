Con el triunfo de Argentinos sobre Platense se completaron los clásicos -no emparejamientos- de la fecha de los clásicos, que dejó una panzada de empates y reafirmó tendencias de los últimos tiempos en varios de los enfrentamientos vecinales, sorprendentemente contrarias a los historiales generales. Aquí, un repaso por cómo quedaron tales récords históricos y las rachas recientes de los partidos más pasionales del fútbol argentino.

Superclásico: River 1, Boca 1

Sólo los memoriosos recordarán el empate de este domingo en cancha de River, un partido que no dejó demasiadas emociones pero sí muchos diretes de la talla de "tal o cual festejó el empate" o "¿qué le dijo fulanito a mengano?". Con el 1 a 1, Boca evitó algo que no sucede desde 1986: tres triunfos seguidos riverplatenses (4-1 en el '84 con dobletes del Beto Alonso y Francescoli, 1-0 en 1985 con grito de Alejandro Montenegro y 2-0 en el '86 con otro doblete del Beto). Así las cosas, el Superclásico volvió a terminar igualado, el resultado más repetido de los últimos años.

Últimos 10 partidos: 5 empates (50%), 3 triunfos de River (30%), 2 de Boca (20%) .

. Últimos 10 años: 12 empates (41%), 10 para River (35%), 7 para Boca (24%) .

. Historial completo: 91 para Boca (35%), 86 para River (33%) , 84 empates (32%).

, 84 empates (32%). Dominador reciente: River .

. Dominador general: Boca.

Clásico de Avellaneda: Independiente 0, Racing 1

Hay que reconocerle una gran virtud al Clásico de Avellaneda en sus últimas ediciones: casi nunca termina en empate, con apenas uno en las últimos diez. Incluso la localía de turno no parece ser tan condicionante: 5 triunfos visitantes y 4 locales en ese lapso. En esta repartija el que se viene llevando la mejor parte es Racing. Para encontrar un pasar similar al buen momento académico (6 festejos en los últimos 9 clásicos) hay que irse hasta inicios de los '90, cuando la mitad celeste y blanca de la ciudad acumuló un invicto de 14 clásicos entre 1989 y 1994 (5 triunfos y 9 empates). El fin de aquella sequía roja se dio en el Apertura '94: 2 a 0 con goles de Gustavo López y Perico Pérez para los dirigidos por Miguel Brindisi.

Últimos 10 partidos: 6 para Racing (60%), 3 de Independiente (30%) , 1 empate (10%).

, 1 empate (10%). Últimos 10 años: 9 para Racing (50%), 6 de Independiente (33%) , 3 empates (17%).

, 3 empates (17%). Historial completo: 89 para Independiente (38%) , 75 empates (32%), 71 de Racing (30%) .

, 75 empates (32%), . Dominador reciente: Racing .

. Dominador general: Independiente.

Clásico porteño: Huracán 0, San Lorenzo 0

Acaso uno de los peores partidos de los últimos tiempos y, seguramente, uno de los clásicos más flojos de la historia resultó el cero a cero que brindaron Huracán y San Lorenzo en Parque Patricios. Es verdad que la mala condición del césped no ayudó, pero en peor estado debían estar los botines de uno y otro lado para animar semejante espectáculo. Cuestión que el empate no hizo más que reafirmar la tendencia reciente, con sobredosis de tablas y una leve ventaja para el Globo, que puede darse por satisfecho con tal excepcionalidad en una historia muy favorable a San Lorenzo. Con una ventaja de 40 triunfos, el apenas un éxito en los últimos 12 clásicos (1-0 en 2022 con gol del Pocho Cerutti) no hizo más que dejar preocupación por Boedo, aunque más que nada por lo mal que juega el equipo, con el inicio de la Libertadores a la vuelta de la esquina.

Últimos 10 partidos: 7 empates (70%), 2 para Huracán (20%) y 1 para San Lorenzo (10%) .

. Últimos 10 años: 10 empates (55%), 5 para San Lorenzo (28%) y 3 para Huracán (17%) .

. Historial completo: 87 para San Lorenzo (46%) , 54 empates (29%) y 47 para Huracán (25%) .

, 54 empates (29%) y . Dominador reciente: Empates/Huracán .

. Dominador general: San Lorenzo.

Clásico rosarino: Newell's 0, Central 1

Hasta hace no tanto estereotipado como "empate cantado", el clásico rosarino viene definiéndose en estos tiempos... Aunque prácticamente para un solo lado, el de Central. La Academia se la está pasando de perlas: campeona de la Copa de la Liga, clasificada a la Libertadores por quinta vez en los últimos 20 años y nuevamente victoriosa ante Newell's, y como visitante. El 1 a 0 de este domingo con gol de Malcorra en el Coloso del Parque acrecentó un dominio notable en el historial pero acaso sea mucho más imponente la cifra de Miguel Ángel Russo como DT en el clásico: no perdió ninguno de sus 12 partidos (7 triunfos y 5 empates). Por el lado del equipo, llegó a diez clásicos ganados en la última década a la vez que estiró la malaria de Newell's como local a 16 años (no le gana a Central en casa desde el Apertura 2008, 1-0 con gol de Schiavi, de penal).

Últimos 10 partidos: 5 para Central (50%) , 4 empates (40%), 1 para Newell's (10%) .

, 4 empates (40%), . Últimos 10 años: 10 para Central (56%) , 6 empates (33%), 2 para Newell's (11%) .

, 6 empates (33%), . Historial completo: 103 empates (37%), 95 para Central (35%), 77 para Newell's (28%) .

. Dominador reciente: Rosario Central .

. Dominador general: Rosario Central.

Clásico de La Plata: Gimnasia 0, Estudiantes 0

Una racha clasiquera actual que impresiona es la de Estudiantes, que con el empate del fin de semana llegó a siete partidos seguidos sin poder vencer a Gimnasia, a pesar de lo que indica su favoritismo histórico. Por el lado del Lobo puede decirse que todo es bonanza, ya que hasta el año pasado, cuando se impuso 2 a 1 con goles de Lescano y Tarragona, acarreaba 13 años sin festejar ante su vecino. De todos modos, el exceso de empates platenses es alarmante, salvando el espectacular 4 a 4 que animaron en 2021.

Últimos 10 partidos: 7 empates (70%), 2 para Estudiantes (20%), 1 para Gimnasia (10%) .

. Últimos 10 años: 11 empates (58%), 6 para Estudiantes (31%) y 2 para Gimnasia (11%) .

. Historial completo: 70 empates (38%), 66 para Estudiantes (35%), 51 para Gimnasia (27%) .

. Dominador reciente: Empates/Estudiantes .

. Dominador general: Estudiantes.

Clásico cordobés: Belgrano 2, Talleres 2

Con el atractivo 2 a 2 alcanzado en Barrio Alberdi, Talleres (estuvo dos veces en desventaja) se ufana de una racha impresionante: nada menos que 18 años sin perder ante su clásico rival. Claro que en el medio hubo muchos descuentros entre descensos y ascensos, además de clásicos provinciales no organizados por la AFA (Copa Ciudad de Córdoba, por ejemplo) que dividen el historial. Desde aquel campeonato 2006 de la B Nacional en el que Belgrano se impuso 2 a 1 como visitante con goles de Campodónico y Andrés Aimar, el hermano del Payaso, pasaron 12 partidos con 3 alegrías de la T y la friolera de 9 empates.

Últimos 10 partidos: 8 empates (80%), 2 para Talleres (20%) y 0 para Belgrano (0%) .

. Últimos 10 años: 6 empates (86%), 1 para Talleres (14%) y 0 para Belgrano (0%) .

. Historial completo AFA: 21 empates (50%), 11 para Talleres (26%) y 10 para Belgrano (24%) .

. Historial completo general: 96 para Talleres (37%) , 84 empates (33%) y 76 para Belgrano (30%) .

, 84 empates (33%) y . Dominador reciente: Empates / Talleres .

/ . Dominador general: Talleres.

Clásico del sur: Lanús 1, Banfield 1

Aunque abundan los empates, Banfield se acostumbró a amargar a su clásico rival en los últimos enfrentamientos. El gol híper agónico de este domingo en cancha de Lanús no hizo más que confirmar lo que parece ser una maldición granate. La buena nueva banfileña se inició en 2017, casi que irónicamente ya que ese año Lanús jugó la final de la Libertadores. A partir de allí sólo hubo un triunfo de Lanús y como visitante (2022). Es decir que no gana en La Fortaleza desde hace seis años y medio: un muy atractivo 4 a 2 con triplete de Pepe Sand, quién si no.

Últimos 10 partidos: 5 empates (50%), 4 para Banfield (40%) y 1 para Lanús (10%) .

. Últimos 10 años: 6 para Banfield (35,3%), 6 para Lanús (35,3%) y 5 empates (29,4%).

y 5 empates (29,4%). Historial completo: 52 para Banfield (40%), 40 para Lanús (31%) y 38 empates (29%).

y 38 empates (29%). Dominador reciente: Banfield .

. Dominador general: Banfield.

Clásico animal: Argentinos 3, Platense 1

El del Bicho y el Calamar es uno de los clásicos "modernos", de esos que generan debate si son o no son. Pero si se cruzaron en esta fecha, mejor incluirlos. Cuestión que Argentinos y Platense se reencontraron después de más de dos décadas en 2021, ambos en Primera, y la cosa viene bastante pareja aunque con ventaja para La Paternal.