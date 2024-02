Un estudio de la consultora Sentimientos Públicos reveló que un 50 % de los argentinos rechaza de plano la dolarización, el eje clave del plan económico del Gobierno de Javier Milei. Apenas un 24 % se mostró segura de que se debe avanzar en dolarizar la economía.

En diálogo con AM750, el analista y director de la consultora, Hernán Vanoli, afirmó que el resultado del estudio realizado "es que el apoyo no llega al 30%. Es un 28,4% apenas, y el rechazo es de un 44,7%", aseguró. Asimismo, puntualizó que hay "un 26% de la gente no sabe si dolarización si o no", o sea, respuestas neutrales.

"Venimos haciendo desde hace un tiempo una encuesta sobre diferentes cosas vinculadas a los valores de la sociedad, con algunas frases que están a veces enunciadas de forma taxativa y nosotros ofrecemos una graduación entre de acuerdo, muy de acuerdo, neutral y no lo se, algo en desacuerdo y muy en desacuerdo para ver que nos responden. Y una de las preguntas era en base a la frase 'la única salida de la crisis permanente que tiene la Argentina es la dolarización'", contó.

"Hay una cuestión bastante compleja, porque cuando hicimos la misma pregunta antes que Milei ganara, dentro de sus votantes, incluso, los que estaban de acuerdo con la dolarización no eran todos", agregó. "Mucha gente lo votó a Milei por otras cuestiones, pero no porque quería necesariamente una dolarización. No hay un consenso social predominante sobre que la dolarización sea un vehículo adecuado para bajar la inflación, por ejemplo", cerró.

Milei sigue con la idea de dolarizar

En una entrevista con el newsletter Off the Record a principios de febrero, el mandatario sostuvo que "la dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del BCRA, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida".



Si bien insistió en que no dan los tiempos para dolarizar este año, dijo que tiene pendiente leer un documento de "los que hicieron la dolarización en Ecuador". "Me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje", adelantó.