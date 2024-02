Una nueva audiencia se realizará mañana en el marco del juicio al exgobernador tucumano José Alperovich por múltiples hechos de agresión sexual contra una sobrina y colaboradora. Se trata de una jornada clave, ya que se presentarán las declaraciones de una de las hijas del acusado, una ministra de su gabinete y compañera de fórmula a la gobernación, y el padre de la denunciante, el primero a quien ella le confió su relato.

El exfuncionario está acusado por tres casos de abuso sexual --dos de ellos, en grado de tentativa-- y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, sucedidos entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

Durante esta cuarta audiencia del debate oral a cargo del juez Juan María Ramos Padilla, deberán declarar un total de seis testigos, algunos bajo modalidad presencial y otros, virtual.

Los declarantes

Además de la hija del acusado, Sara Alperovich, la exsenadora Beatriz Mirkin y el padre de la víctima, tendrán lugar los testimonios de tres personas que prestaron servicios para la campaña de Alperovich para gobernador.

Es una audiencia de suma importancia ya que se presentarán personas vinculadas al entorno del imputado y del ámbito político. Por un lado Mirkin, quien fue diputada, senadora y candidata a vice gobernadora como compañera de fórmula José Alperovich en 2019. Y quien, además, tuvo una agenda feminista dentro del peronismo siendo la única senadora que votó a favor de la ley IVE.

Y por otro Sara, que se desempeñó como legisladora provincial y hoy está a cargo de la Secretaría de Juventud, aunque luego de bajarse de la cartera de la Mujer por el repudio de Ni Una Menos Tucumán, que la acusó de utilizar "su cargo en más de una oportunidad para defender a su padre".

En su caso, hay una expectativa doble: "Por un lado, ella tiene la obligación de declarar y de decir la verdad de todo cuanto supiere, en su calidad de testigo, y a la vez tiene el impedimento de no poder declarar contra su padre por el artículo 242 del Código Penal" aunque "para la causa no es clave", explican fuentes del juicio.

"Respecto de la declaración del padre de la víctima, D.L., entendemos que es muy importante también porque además de ser primo hermano del imputado, es a la primera persona que M.F.L le contó los hechos", informan.

Las audiencias

Durante la primera jornada, el 5 de febrero pasado, prestaron declaración el imputado y la denunciante, que declaró durante seis. Alperovich dijo que su descargo lo realizaría "al final" del debate oral y, en su breve intervención, expresó: "Quiero la verdad porque esto me mató".

En la segunda jornada desarrollada el pasado 15 de febrero, declararon cinco familiares de la joven denunciante, entre ellos su abuela, quien aseguró que admira a su nieta "porque su valentía fue impresionante".

En la tercera audiencia, la madre de la denunciante aseguró hoy que su hija "no volvió a ser la misma persona" a partir de los abusos sexuales atribuidos a su tío y empleador, aunque la joven se haya recuperado del deterioro físico en el que se encontraba inmersa antes de presentar cargos en la justicia.

"Antes de que nos contara, yo me daba cuenta que ella estaba mal, que le pasaba algo pero jamás me hubiera imaginado que era esto. Lo que sí, ellos (por su hija y el acusado) iban a desayunar siempre a lo de la madre de José (Alperovich), que un día le dijo a mi hija 'Tené cuidado con éste que te va a querer… (refiriéndose a un sometimiento sexual)'. En ese momento, ella lo contó como una broma pero a mí se me instaló la sospecha", dijo durante su declaración la madre de M.F.L. al declarar en la tercera jornada del debate oral.

Los hechos

A fines de 2019, la víctima hizo la denuncia contra Alperovich por abusos y ataques producidos entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en diferentes viviendas de las localidades tucumanas de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena; y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

La joven había comenzado a trabajar en la función pública de Tucumán en 2011 y seis años más tarde como asistente y secretaria del exgobernador.

El 9 de febrero de 2018 volvieron juntos en un auto de un acto de campaña en la localidad de San Pedro de Colalao y allí intentó abusarla. Lo mismo sucedió al día siguiente cuando volvían de Simoca y otra vez dos días después.

Durante el mes de marzo del mismo año, en la casa que Alperovich tenía en la localidad de Yerba Buena, el exgobernador cometió en cuatro días distintos hechos calificados como de abuso sexual con acceso carnal. La joven renunció el 24 de mayo de 2019.