El diputado de La Libertad Avanza Alberto "Bertie" Benegas Lynch volvió a mostrarse a favor de la privatización de los recursos marítimos, una idea que sugirió en una entrevista que brindó en octubre, durante la campaña presidencial de Javier Milei.

"Me parece que el problema del medio ambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad, ahí terminás con todo", había dicho el libertario en esa entrevista.

"¿Por qué las ballenas se están por extinguir, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario, hay un uso económico, hay gente que valora eso y pone sus recursos para tener buenos planteles y vender la carne"", planteó entonces el libertario.



Ante la repregunta del periodista de si estaba proponiendo que las ballenas tengan dueño para evitar la extinción de la especie, el entonces candidato a diputado respondió: "Hay trabajos sobre la privatización del mar que recomiendo".



Este jueves, en una entrevista radial, le recordaron sus declaraciones sobre la necesidad de privatizar los recursos marítimos. "Lo sostengo", se limitó a responder el libertario.

Asistencia a comedores populares

Benegas Lynch también fue consultado este jueves sobre la situación de 45.000 comedores escolares que no están recibiendo alimentos, en medio de un contexto de inflación descontrolada y de un fuerte aumento de la pobreza.

Lejos de reconocer el problema, le devolvió la pelota a los responsables de los comedores. "Yo no estoy cerca del Ejecutivo, pero sé que lo que están haciendo. Le están pidiendo la información absolutamente básica, dado que todo es un relajo absoluto. De los comedores piden un tipo de calidad de comida y después compran porquerías o la venden (a la mercadería)", aseguró.

Ante la repregunta de los periodistas sobre por qué el Gobierno elige cortar el envío de alimentos, en vez de seguir con esa política mientras de forma paralela continúa con las auditorías, el diputado insistió: "Lo que le diría a la gente que lidera esto es: 'pasen los datos que están pidiendo que son dos estupideces para legitimar las condiciones que están pidiendo".



"Estoy en contacto con gente que me llama de un montón de lados y que me dicen: ‘Bertie, que nos llamen a nosotros porque no sabés lo que es esto, se afanan la comida’. Entonces justamente para que los recursos lleguen a la gente que queremos que llegue, es necesario que los que lideran esta cuestión lo más rápido posible manden la información para tener la tranquilidad que el Gobierno está mandando el dinero a la gente que todos queremos que llegue", concluyó, sin autocrítica alguna por el hambre al que están sometiendo a quienes se alimentan en estos espacios.