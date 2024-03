“El nuevo presidente de Argentina ama a sus perros clonados. A la gente, menos”. La brutal frase fue título de tapa, este martes, del Wall Street Journal (WSJ), uno de los diarios más influyentes entre inversores del mundo entero. El largo texto parece advertir a los inversores de los desequilibrios de Javier Milei y menciona, por ejemplo, que el mandatario afirma que conoció a su perro Conan, ya muerto, hace 2.000 años en el Coliseo cuando Conan era un león y Milei un gladiador. En ese momento -dice Milei- acordaron no luchar, sino unirse para gobernar la Argentina. Curiosamente, el WSJ le pidió al presidente una foto actual con sus perros, pero el mandatario contestó "tengo fotos, pero no las muestro". Según el diario financiero, Milei se irritó notoriamente. El WSJ deja flotando dudas sobre el lugar en el que están los mastines ingleses y si están con vida. Esta duda ya fue planteada por varios medios en Argentina. El WSJ relata también parte de la historia de cómo se hizo la clonación en Estados Unidos a un costo de 51.200 dólares, una cifra que no parece encajar con la declaración de bienes que presentó Milei ante la Oficina Anticorrupción: su patrimonio es un departamento más bien chico, dos autos, tres cuentas en pesos y unos 32.000 dólares. El diputado del PRO, Nicolás Massot, hizo un fuerte cuestionamiento a esa declaración: “¿no era que cobraba 20.000 dólares por cada conferencia? ¿No era que publicaba libros y vendía miles y miles de ejemplares? ¿Con qué pagó tantos meses en un hotel?”. Y, por supuesto, cómo se pagaron los 51.000 dólares de la clonación.

Una nota asombrosa

La extensa crónica del WSJ ocupa un amplio espacio en la tapa y continúa en la página A8. Con delicadeza, el diario menciona que desde 2018 nadie volvió a ver a Murray, Milton, Robert, Lucas y Conan II, por lo que le pidió a Milei una foto. El diario ilustró la nota con una toma de Milei sentado en un sillón con cuatro mastines, todos cachorros. “Yo tengo fotos, pero no las muestro”, le contestó el presidente al WSJ. Y, según consigna la nota, Milei se irritó cuando le preguntaron por los perros.

Las dudas sobre los mastines ya fueron planteadas por varios medios. El dato más llamativo es que, según diversas fuentes, los caniles de Olivos fueron desmontados, después de que circularan las fotos que se conocieron de un ámbito con jaulas y aire acondicionado. Significa que, por ahora, los perros no están ahí. Y, además, entendiendo que Milei vivió varios meses en un hotel y ahora en Olivos, en ningún momento se mencionó que visitara a sus “hijos de cuatro patas”, como los llama.

Respecto del desmontado de los caniles, el argumento fue que la estructura no podía soportar tanto peso -cada perro llega a más de 100 kilos- y que se trata de ejemplares que no pueden convivir entre sí. Según explicó el conocido veterinario Juan Enrique Romero “son todos machos que compiten por el cariño de su dueño, la comida, el lugar de descanso, el agua, el juguete”. Se recuerda las heridas que sufrió el propio Milei cuando trató de interceder.

El domingo pasado, el diario Perfil, con la firma del biógrafo de Milei, Juan Luis González, también puso en duda que los perros estén vivos dado que los ejemplares clonados tienen una vida limitada. En el programa Argenzuela, de C5N, hace semanas que piden “una prueba de vida de los perros”. Consultada una fuente del gobierno, reconoció que los caniles se desmontaron, pero que se volverán a colocar, reforzados, a mediados de marzo.

La historia de la clonación

Otro diario norteamericano, The New York Times, en su tapa del 19 de octubre de 2023, también puso el acento en Milei y los perros. En una larga crónica detalló la forma en la que se hizo la clonación en Estados Unidos, mencionando la cifra de 51.200 dólares pagados por el presidente.

Esta es la secuencia, según el NYT:

*En 2014 todavía estaba vivo Conan, cuyo nombre proviene de aquella película Conan, El Bárbaro.

*Milei gastó 1.200 dólares en el proceso de extraer tejidos del mastín. Esa sería la base para la clonación.

*El tejido se le envió a una empresa, Perpetuate, de Ron Gillespie, que funciona en Hawai.

*Ese laboratorio está asociado a Worcester Polytechnic Institute, en Worcester Massachusetts, que realizó el congelamiento de los embriones.

*Tras la muerte de Conan, en 2018 se puso en marcha el proceso de vientre subrogado. Lo hizo Via Gents Pets, en Austin Texas.

*Milei pagó 50.000 dólares, además de los 1.200 por la extracción del tejido.

La nota del NYT es crítica desde el punto de vista ético porque cuestiona que se clonen perros a semejantes valores habiendo tantos para adoptar.

Juan Luis González, el autor de El Loco, la biografía no autorizada de Milei, sostiene que inicialmente los perros eran seis, uno murió al año y quedarían cinco, Conan II, Murray, Milton, Robert, Lucas, estos cuatro últimos en honor a economistas liberales.

Las cuentas no cierran

En el marco de una polémica con el presidente, el diputado del PRO, Nicolás Massot, puso la lupa sobre la declaración jurada de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción. Esa misma declaración, presentada por algún funcionario peronista, hubiera desatado una lluvia de tapas de los diarios alineados con Juntos por el Cambio.

Milei dice tener:

*Un departamento en Almagro.

*Dos autos.

*Tres cuentas bancarias en pesos, por 11.500.000 pesos.

*Como es obvio, ante la OA hay presentar la declaración en pesos, por lo tanto Milei indicó cuántos dólares tiene y luego hizo el cálculo en pesos. Una cuenta en dólares por 23.800.000 pesos y, en efectivo, 3.500.000 pesos, en billetes dólares. Son 27.300.000 pesos, en la moneda verde. Si se tiene en cuenta que un dólar oficial estaba a 850 pesos, su patrimonio total en la moneda norteamericana es de 32.000 dólares..

Massot, en la red X, preguntó: “¿qué pasó con tus numerosas conferencias por las que cobrabas entre 10 y 20 mil dólares cada una?”, “¿qué pasó con las ventas de tus libros que la gente compra mucho porque decías que escribías cosas interesantes”, “quiero creer que los rumores de que una moto buscaba los sobres con dólares después de las charlas son falsas y que todo debe estar debidamente facturado, pagados los impuestos y que tu contador omitió reflejar tan exitosa carrera en tu declaración”.

También están los que se preguntan cómo afrontó los gastos del hotel cinco estrellas en el que estuvo alojado varios meses -se supone que pagó la cuenta con su tarjeta de crédito- y en los que ocupó más de una habitación. Finalmente, viendo los bienes del presidente, parece no encajar el dato de que en 2018 haya destinado 51.800 dólares a la clonación múltiple de Conan. Massot evalúa todos los datos y apunta a la economía en negro del mandatario.

Preguntas sin respuesta

El WSJ en Estados Unidos y varios medios argentinos se preguntan ¿qué sucede con Conan II, Murray, Milton, Robert y Lucas?, ¿se instalan verdaderamente los caniles y serán ocupados por “los hijos de cuatro patas” del presidente? No hay respuesta por ahora, pero se verá si este mes se confirma lo que señaló una fuente gubernamental, de que los mastines llegarán finalmente a Olivos. Debe tenerse en cuenta que los especialistas, además, plantearon sus dudas sobre los caniles de aquellas fotos: los mastines estarían separados apenas por unas rejas, se verán entre sí y subsistirá el ambiente de feroz competencia, algo que se producirá tan solo con mirarse y notar la mutua presencia.

Por último, están las preguntas más trascendentes desde el punto de vista ético, político, judicial: ¿cómo es posible que la Oficina Anticorrupción acepte, sin objeciones, semejante declaración de bienes que choca con todo lo que ha dicho el candidato en los últimos años?