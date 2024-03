El secretario de Cultura de Salta, Diego Ashur Mas, adelantó que el bloque regional del NOA exigirá al gobierno nacional "que se explique la distribución y asignación de fondos nacionales en el ámbito cultural", tras la prórroga del presupuesto 2023 para su ejecución este año.

"Queremos saber cómo se va a trabajar en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); en el Instituto Nacional de la Música (Inamu), con las bibliotecas populares, con el Fondo Nacional de las Artes (FNA), con el apoyo a las y los artesanos", detalló Ashur Mas en declaraciones a Salta/12 luego de que fuera electo presidente del Consejo Regional Norte Cultura, que reúne a representantes de las provincias de Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero.

El funcionario informó que los representantes de estas provincias unificaron posturas en relación a las políticas económicas que impactan en el sector de la región. Ashur Mas sostuvo que aún no conocen cuáles serán las líneas del gobierno nacional en política cultural. "Hasta ahora no han sido comunicadas", insistió. Por ello, destacó el hecho de que se mantenga una postura regional al momento de exigir claridad con el destino de los fondos. En ese sentido, recordó que dichos fondos son distribuidos por la Nación, pero provienen de la recaudación que se hace en las provincias a partir de la actividad comercial, industrial y agropecuaria de cada territorio.

Si bien las definiciones respecto a la política cultural de Nación aún no han sido oficializadas, algo pudo vislumbrarse en el debate de la fracasada ley ómnibus ya que se hizo evidente que el gobierno nacional mpulsaba un "apagón cultural" en todo el país. En efecto, la gestión de La Libertad Avanza propuso cerrar el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes, además de que pretende desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Al respecto, Ashur Mas cuestionó este intento de parte de la Nación; aseguró que se quisieron eliminar áreas enteras del quehacer cultural: "Eran logros de colectivos de artistas que pretendían borrarse de un plumazo". Y destacó en este sentido que la gestión de la ultraderecha se encontró con el rechazo pleno de la comunidad artística, acompañado por algunos legisladores y legisladoras. "Nosotros claramente nos manifestamos en contra de ese intento y, por eso, queremos preguntar cómo continúa esto", agregó.

Para Ashur Mas, "en el gobierno nacional hay un profundo desconocimiento de la actividad cultural en la República Argentina", a lo que se suma el hecho de que "desconocen las realidades de las provincias".

Como un ejemplo de ese desconocimiento profundo de la relación Nación provincias, el funcionario contó que por correo electrónico le llegó una comunicación de la Nación, en la que se pedía que informara cuántos municipios integran la provincia de Salta, cuáles eran los proyectos que se pretendía llevar adelante desde la Secretaría a su cargo, junto al listado de empresas que podrían ser asociadas en las actividades culturales. "El gobierno nacional no entiende que las provincias no sólo preexisten (a la Nación) sino que tienen su autonomía. No somos empleados de los gobiernos nacionales, somos empleados de las y los ciudadanos de Salta y trabajamos para defender esos derechos", remarcó.

Por el contrario, insistió en la responsabilidad del gobierno nacional, a través de su área de Cultura, de informar cuáles son sus proyectos de trabajo y cómo pretende ejecutar el presupuesto prorrogado. "Lo que se hace en cada una de las provincias es potestad de las provincias, no es algo que tengamos que estar informando", aseguró, si bien dejió en claro esto no quita la disposición permanente al diálogo y la articulación en lo que pueda beneficiar a la región y la provincia de Salta. "Ese desconocimiento los está llevando a tener un mal diagnóstico de la realidad" y "a tomar decisiones arbitrarias e inconsultas", agregó.

Ashur Mas fue elegido por unanimidad presidente del Consejo Regional Norte Cultura, en una reunión que este Consejo llevó adelante el lunes último en la Casa de la Cultura salteña.

El secretario de Cultura de Salta agradeció la elección y destacó que es uno de los espacios más antiguos que tiene el país respecto al ámbito cultural. Integrado por representantes de las áreas de la cultura de Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero, el Consejo tiene por objeto promover y coordinar la actividad cultural en general, en base a objetivos y políticas concordantes y concurrentes que promuevan la identidad regional y el desarrollo armónico de la región.

"Es muy importante a nivel nacional porque representa una cuarta parte de la representación del país", sostuvo el nuevo presidente al tiempo de resaltar la articulación permanente de sus integrantes, lo que permite "que tengamos posturas consensuadas y eso se ve muy bien en el resto del país". Además de la elección de autoridades, el Consejo Regional Norte Cultura pudo realizar un diagnóstico de cara a la asamblea del Consejo Federal Cultural, que se realizará el próximo 15 de marzo, y significará el primer encuentro entre las provincias y la Nación en la gestión de Javier Milei.

Desafío regional

Entre las definiciones que se dieron en la reunión del Consejo Regional, se consensuó la ejecución de estrategias mancomunadas para ampliar el alcance de las políticas culturales en cada una de las provincias. Además del diseño de otras líneas de trabajo orientadas a favorecer el desarrollo de la región y contribuir a la construcción de un país federal mediante articulaciones inter regionales.

En ese sentido, Ashur Mas dijo que la generación de políticas culturales regionales representa un "desafío muy grande" porque implica saber qué va a pasar con los fondos nacionales que les corresponden a las provincias. A eso sumó la situación particular de algunas jurisdicciones que ya están siendo castigadas con la quita de fondos de parte de la Nación.

Por ello, el Consejo Regional ya evalúa una serie de acciones en caso de no contar con el envío de fondos nacionales. Entre ellas, se destaca la posibilidad de intercambiar grupos artísticos entre las jurisdicciones, conformar jurados especializados entre artistas destacados, u organizar algún certamen regional , para que "tengamos herramientas que nos permitan tener una visión que exceda lo meramente provincial".

Por su parte, la secretaria de Cultura de La Rioja, Patricia Herrera, hizo pública nuevamente la preocupación que existe en el sector cultural, por lo que sostuvo que "como región es nuestra voluntad construir criterios comunes para plantear si se dará lugar a la prórroga de fondos y programas nacionales, poniendo en valor las voces de los distintos actores que forman parte del debate en torno a los procedimientos de la ley de fondos específicos”.



En el caso particular de la provincia de Salta, este 28 de febrero habrá un encuentro de las y los directores culturales de los 60 municipios. Mientras que el 7 de marzo, a través de la Dirección de Audiovisuales y Espacio INCAA, se presentará la cuarta edición del Plan de Fomento Audiovisual IDEA (Impulso al Desarrollo Audiovisual). Será en el hall del Auditorio Macacha Güemes de la Usina Cultural, a partir de las 11, donde se explicarán las distintas líneas de fomento, los requisitos y se atenderán todo tipo de consultas.

De la reunión del Consejo Regional también participaron el secretario de Cultura de de Jujuy, José Rodríguez Bárcena; el director del Teatro San Martín de Tucumán y coordinador de Tucumán ante el Consejo, Salvador Díaz; el subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, Juan Leguizamón; y en representación de Catamarca, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, junto al director de Artesanías y coordinador de Catamarca ante el Consejo Regional, Gonzalo Cansino. Asimismo, participó la Coordinadora Contable del Consejo, Beatriz Santillán.