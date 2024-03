El dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, le respondió al gobierno de Javier Milei acerca de la situación actual de los barrios populares y los comedores y sostuvo que las declaraciones del presidente "son propias de la era de la posverdad". Además, cuestionó el recorte en el envío de alimentos a los comedores y dijo que "no hay posibilidad de salir de esta situación si no se le para la mano a Milei".

Este martes estaba prevista una gran manifestación y cortes de ruta a nivel nacional de todas las organizaciones sociales en contra de la política de ajuste del gobierno, no obstante, tuvo que suspenderse debido a la lluvia e inundaciones, y fue pospuesta para el lunes próximo.

"La jornada nacional de protesta prevista para hoy se pospuso para el lunes 18 de marzo. No es como pinta el Gobierno que hay micros esperando a la gente con alguien tomando lista y dándole patadas en el culo para subirlo con amenazas. Esa realidad construida simbólicamente es falsa. Hemos pasado para el lunes la movilización teniendo en cuenta que tenemos que organizarnos a nivel nacional", explicó Klejzer en diálogo con AM750.

La protesta se centrará en la política de ajuste económico de Javier Milei, pero también en repudio a los formadores de precios, tal como lo dice el líder popular.



"Nosotros siempre ponemos el acento en las empresas formadoras de precios y en este caso en la de los alimentos. No pararon de ganar en el gobierno de Alberto Fernández y vuelven a pegarnos aumentazos injustificados, cuando el 80% de los ingresos de los sectores populares van a alimentos, por lo que hay un ensañamiento con la gente. Los precios de los alimentos de consumo popular son siempre los que aumentan por encima de la media inflacionaria", señaló.

"No hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas si no le paramos la mano a este tipo. Estas políticas ya las vivimos, no hay nada nuevo", agregó, aunque expresó que "en los barrios populares no hay un clima destituyente". "Hay mucha bronca, por supuesto no hay apoyatura o cada vez menos", dijo.

"Es increíble que Javier Milei diga que hay comedores que no existen. Es propio de la era de la posverdad. Si hay un comedor, el gobierno lo anota. Lo asienta. Si el gobierno no te da recursos hace seis meses, obviamente que ya no existe. Son cuestiones para la gilada, para la tribuna", concluyó.