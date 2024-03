El púgil bonaerense Gustavo "Tito" Lemos manifestó su intención de combatir con un rival “bien nombrado” en una futura pelea por un título mundial de la categoría Superligero, si vence en abril próximo al estadounidense Richardson Hitchins en una eliminatoria.

“Siempre dije que mi sueño es pelear con un boxeador conocido. Puede ser Devin Haney, Vasyl Lomachenko o George Kambosos”, dijo el oriundo de Tres Arroyos, de 27 años.

Lemos, también conocido como el "Eléctrico", se medirá el sábado 6 de abril en el Hotel Fontainebleu de Las Vegas, Estados Unidos, con el apuntado Hitchins, invicto en 17 presentaciones (7 victorias por la vía rápida).

“Ojalá tenga la posibilidad de ganar en la próxima y combatir por el título del mundo”, se esperanzó el boxeador nacido en el barrio Ruta 3 Sur, en declaraciones al sitio Somos Télam.

Lemos tendrá revancha por una eliminatoria de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras la victoria frente al experimentado galés Lee Selby, que consiguió en marzo de 2022 en el Luna Park, y que debería haberle facilitado el boleto para medirse ante el australiano George Kambosos, combate que nunca sucedió.

“Estuve mucho tiempo esperando, pero no se pudo dar, después tuve una lesión en la mano, me sacaron del ranking de la FIB y por 6 meses no pude pegar, así que me la pasé corriendo, haciendo abdominales y nada más”, evocó el bonaerense, también imbatido, pero en 29 actuaciones (19 triunfos por nocaut).

“Fue un garrón porque yo soy de poco físico y mucho boxeo, me cortaba las piernas”, agregó.

Pero el regreso del Eléctrico resultó contundente: el 15 de diciembre pasado, también en el escenario de Avenida Corrientes y Bouchard, batió por nocaut en apenas 40 segundos al cordobés Javier Clavero, aun luego de dos años de ausencia.

Ahora su rival será Hitchins, quien en alguna ocasión perteneció a la firma promotora que regenteaba el retirado Floyd Mayweather. “Es alto, tiene buena movilidad de piernas y muy buena escuela, así que vamos a hacer guerra, tratar de cortar el ring y trabajar por ahí”, describió el argentino.

La inminente pelea ante Hitchins será la primera fuera del país que mantendrá Lemos. “Desde que se confirmó la pelea arrancamos la preparación fuerte, con un campamento acá en Buenos Aires y con sparrings. Después nos iremos a Tres Arroyos y volveremos a hacer la recta final en Capital Federal”, contó.

“Estoy súper contento, nos está yendo muy bien en los entrenamientos”, consideró durante un alto en la preparación en la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

“Me está ayudando una nutricionista en la parte alimenticia, algo que siempre me costó, me están corrigiendo en las comidas, me pesan día por medio y tengo una dieta estricta. Siempre bajaba tres o cuatro kilos, peleaba y después subía cinco o seis, ahora trato de mantenerme en la categoría sin perder fuerza”, remarcó el tresarroyense.

Lemos reveló que uno de los enfrentamientos que más lo marcó se dio en octubre de 2018, cuando superó en el décimo y último asalto al mexicano Uriel Pérez, lo que le valió el premio Firpo a la mejor pelea de ese año: “A la mitad del combate pensé que se me complicaba, pero gracias al entrenamiento que tuve fuimos palo por palo hasta el round 10, y lo gané por hinchapelota que soy. Sufrí y aprendí mucho en esa pelea, después empecé a mejorar la pegada, tiraba muchas manos que lastimaban, pero no rompían, ahora voy de frente”.

“Una vez que me subo al ring me olvido de todo. El tema es subir, me pone nervioso”, reconoció Lemos, quien también indicó: “Una vez que dan el pase, me concentro totalmente. Todo se borra menos el rival y yo”.

