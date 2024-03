Domando el caballo salvaje que llenó sus espejos, desde la trompa del Mustang de Mariano Werner, fue que el Ford Falcon de Julián Santero sostuvo la bandera de los clásicos del Turismo Carretera. El duelo interminable quedó en poder del mendocino, que alcanzó su octavo triunfo dentro de la categoría más popular de Argentina y llegó a la mejor posición del torneo al cabo de la 2da fecha anual, disputada en el Autódromo de Viedma. Con el Pony Car en segundo puesto y el Chevrolet Camaro de Marcos Quijada en tercero, la exquisita habilidad de Santero defendió la estirpe de los autos tradicionales ante la inevitable renovación que llega con la nueva generación del TC.

Pocos metros tuvo el entrerriano Werner para disfrutar la visión plena del que larga en primera posición, pues ya en el inicio de la Final sorprendió la maniobra del subcampeón 2023. Con el radio menos recomendado por los manuales pero con el respeto del rival, Santero recorrió por el exterior la mitad del trazado rionegrino antes de quedar favorecido por la tercera curva. Controló el intenso frenaje y nunca más cedió la punta, a pesar de reiterados intentos del perseguidor. El de Paraná renovó sus ilusiones valiéndose de las numerosas neutralizaciones por incidencias en pista, pero nunca empardó la posición de quien sería el vencedor. "Fue una gran largada con Mariano respetándome, algo que agradezco y felicito", destacó Santero tras el compromiso. "Lo más difícil fue defenderme en los relanzamientos, porque sabía que Werner me iba a atacar, pero estamos felices de cumplir el objetivo de ganar para poder ser campeón, de buena manera y con un buen ritmo", concluyó el mendocino.

Octavo triunfo de Santero, que en 2017 ya había ganado en Viedma - PRENSA ACTC

Plena renovación

El TC se mostró en alza merced a los 46 inscriptos, cuatro más con respecto a la 1ra fecha del año. Quienes aprovecharon la oportunidad para regresar a las pistas fueron Diego De Carlo (Chevrolet), Matías Jalaf (Ford), Martín Vázquez (Dodge) y Juan Garbelino (Dodge), mientras que Sebastián Abella cambió de Chevrolet a Torino por no haber podido recuperar los daños sufridos por un despiste en la carrera anterior. Además, José Manuel Urcera entregó el Falcon con el que fue 3° en El Calafate para que, sobre esa base, se arme un nuevo Mustang. Mientras tanto, el campeón 2022 corrió con un Falcon cedido por Maxi López y no es el único que espera una nueva unidad, pues no menos de una docena llegarán en los próximos meses para la renovación de autos con Camaro, Challenger, Mustang, Camry y Torino. El rendimiento en las primeras carreras apoyan este camino, con Werner siendo estandarte de Ford y el Torino 2024 ganador en la primera cita como evidencia. Hasta el triunfador en Viedma espera correr las últimas del año con un modelo nuevo y lo reafirma el podio de Marcos Quijada con Chevrolet Camaro, luego de que el chico de Escobar largara octavo.

Quijada tardó 16 carreras en ascender al podio - PRENSA ACTC

Los retrasos de Marcos Landa (Torino) y Valentín Aguirre (Chevrolet) habilitaron el ascenso de varios rivales al grupo de avanzada. Esteban Gini (Toyota), Manu Urcera (Ford) y Facundo Chapur (Dodge) son muestra de ello, arribando inmediatamente después del tridente principal. Con todo esto, el Campeonato de TC tiene a Santero adelante con 82,5 puntos, superando a Gini (74), Urcera (68,5), Werner (68) y el debutante Lautaro De La Iglesia (Dodge) con 57,5 unidades. La 3ra Fecha se disputará el 6 y 7 de abril en Centenario, Neuquén.

Fórmula 2 en marcha

Santiago Bazterrica (ESG Fórmula) se impuso en la primera carrera del año, seguido de Martin Chialvo (LR Team) y Nicolás Suárez (Martínez Competición) tras una interesante batalla. El bonaerense de 9 de Julio había largado desde la mejor colocación y dominó las acciones. Así, los talentos del mañana iniciaron la nueva etapa de la categoría nacional de monopostos bajo el ala de la ACTC como ente fiscalizador.

La Fórmula 2 reunió a 14 pilotos distribuidos en cinco escuderías, tendrá 10 fechas y en todas acompañarán al TC en sus expediciones a los autódromos del país. Para ser peldaño en la escalera de ascenso, el monarca de esta categoría recibirá la licencia directa para competir en TC Mouras y luego de un año estará habilitado al TC Pista. Además de los primeros ascendidos al estrado, se destacan talentos como el marplatense Sebastián Caram o los niños teceístas como Franco Ledesma, hijo del campeón de TC 2007, Christian Ledesma; lo mismo que Valentino Alaux, hijo de Sergio y nieto de Oscar Alaux; o Santino Ortiz, hijo de Aldo Ortiz.

Por el lado del TC Pista, la familia celebró por lo alto gracias a Diego Azar (Toyota). El piloto de Del Viso logró su primera victoria en una carrera accidentada en el trazado patagónico y repitió lo que su padre, Javier Azar, lograra en 1998. Aquella vez Diego tenía 3 años y, para completar la euforia, no solo tuvo la chance de emular a quien hoy dirige el equipo sino que lo hizo de la mano de Sebastián Azar, su hermano, a cargo de la puesta a punto. El podio se completó con Hernán Palazzo (Chevrolet) y Jeremías Olmedo (Ford), quien es líder del campeonato con 79,5 puntos. "La victoria se nos viene escapando hace muchos años, pero eso cambió hoy", lanzó Diego Azar tras su primera victoria en la categoría telonera del TC.

El Challenger no se va

El área frontal del Challenger SRT de Juan Martín Trucco - PRENSA ACTC

Luego de un incendio del camión que transportaba al Dodge Challenger de Juan Martín Trucco y al Chevrolet de Nicolás Impiombato a la carrera, los coches se recuperaron. El auto de nueva generación se afectó pero, más allá del infortunio que provocó una campana de freno del semirremolque, había sido centro de atención por su rendimiento comparado con otros autos. Rodolfo Di Meglio, responsable de la construcción desde su equipo, aclaró que los rumores de un reemplazo del Challenger por el Charger, ambos de la marca del carnero, no tienen fundamento y que la categoría continuará trabajando en el auto actual. De hecho, adelantó que diez kits de piezas están en viaje desde el exterior para poder armar más autos de este tipo.