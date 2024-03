El rapero argentino Wos confirmó que esta noche lanza su nueva canción, "Quemarás", que cuenta con la colaboración de nada menos que Carlos "Indio" Solari. El anuncio lo hizo en sus historias de Instagram, donde publicó un video en el que se ve que escribe en una hoja en blanco el nombre del tema, la leyenda "Wos+Indio" y dibuja una pluma. Y la fecha: 20/3, 21h.

"Me emociona contarles que mañana les dejamos esta locura previa al disco", escribió ayer el artista antes de compartir el video, que generó mucha expectativa y repercusión en las redes sociales.

La colaboración entre ambos artistas había sido revelada en diciembre por el Indio, cuando contó en una entrevista con el medio español MariskalRock, que Valentín Oliva, como se llama Wos, lo había visitado su estudio e invitado a grabar un tema juntos. "Probablemente cante una canción con Wos", dijo entonces. Y agregó: "Tengo la suerte de que los jóvenes se sigan enganchando con las cosas que yo hago".

En tanto, en una entrevista grabada con el periodista Julio Leiva que se publicó en pleno festejo por Año Nuevo, el músico de 74 años ratificó que tenía un proyecto encaminado con Wos, pero dio a entender que había hablado de más.



A pesar de su enfermedad, por la que descartó en varias oportunidades una vuelta a los escenarios -"nunca me gustaron los rockeros viejos, me dan un poco de pena, me incomodan", señaló a Caja Negra"-; Solari continúa trabajando en su estudio musical, en su casa, donde compone canciones y realiza diseños artísticos.

"He reducido mi mundo al que me interesa. Tengo acá mi estudio de grabación, mis libros, mis cuadernos, mis cosas, todo con lo que disfruto, las computadoras, donde tengo 20 mil dibujos y escritos, ya pasados a disco duro algunos. Trabajo mucho, todos los días hago una canción. La suerte que corren después lo dirá el tiempo”, afirmaba en diciembre a MariskalRock.



Wos, nuevo disco y presentación en Racing

Además de su colaboración con el Indio, Wos presentará en los próximos días Descartable, su nuevo disco que saldrá a la luz el próximo 21 de marzo, del que ya presentó algunos temas, como "Melancolía", una cumbia alternativa, con algunos tintes folclóricos que cuenta con producción del músico y compositor Gustavo Santaolalla, Francisco Azorai y Evlay.

Además, el próximo 20 de abril el artista se presentará en el estadio de Racing, en Avellaneda, en el marco de la gira que realizará para presentar el disco, el nuevo materialque será el sucesor de Oscuro Éxtasis, lanzado en 2021.

