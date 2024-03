Mientras continúa prófugo Abel Guzmán, el peluquero que la semana pasada mató de un disparo a su compañero Germán Medina, este lunes se conoció un nuevo video del hecho, que muestra los momentos previos a la huida del asesino.

En las imágenes de las cámaras del propio local, ubicado en Beruti al 3300, Recoleta, se ve cómo Guzmán recorre el local, aún con el arma empuñada, y también a otros dos empleados, que se mueven por el lugar. En un momento uno de los hombres levanta la persiana del local, que estaba cerrado.

Pero no es por la puerta por donde finalmente escapa Guzmán. Después de tomarse un tiempo para buscar su mochila y organizar sus pertenencias, el asesino escapa por una ventana que uno de sus compañeros abre.

En el video, sin sonido, se puede apreciar cómo Guzmán les da órdenes a los otros hombres, mientras recorre el local. Y luego, en otro video, se lo ve escapando por calle Beruti.

Sobre el momento del asesinato, el dueño del local, Facundo Verdini, relató: "Estábamos sentados hablando entre nosotros. Abel estaba apartado y vino y dijo que quería hablar. Yo le dije, hablamos mañana, y ahí sacó el arma. Yo no lo podía creer porque nunca hubo en la peluquería un clima tan tenso", precisó sobre ese momento.

"Me levanté y le dije vamos a hablar en la oficina, tranquilizate. Y él me dice, 'vos sentate'. Me siento y otra compañera se levanta. Él le dice, 'no grites vos, no grites, callate que les voy a volar la cabeza'. Y ahí se acomodó, le apuntó a Germán y le disparó", sostuvo. "No sé si él tenía pensado dispararnos a todos, porque no le tembló el pulso y se lo ve experimentado con el arma", relató.

"Cuando él dispara quiere salir, por lo que vi en el video, y se encuentra que no puede. Entonces, Charlie, que es el encargado, no sé qué le dice, le abre la ventana y sale", comentó Verdini, y agregó que él se metió en el baño y llamó a la policía.

Cómo fue el crimen del peluquero en Recoleta

El crimen ocurrió el miércoles 20 de marzo en la peluquería de Recoleta, cuando un trabajador de 33 años fue asesinado de un balazo en la cabeza por otro empleado del local. Tras cometer el homicidio, el agresor escapó.

El hecho se produjo cerca de las 20 en una peluquería ubicada en la calle Beruti al 3300. Finalizada la jornada de trabajo, al menos cuatro empleados —en el video se ven tres hombres y una mujer— se quedaron tomando una cerveza en el local, mientras en el exterior transcurría el temporal.

Según lo expresado por eldueño del local, quien presenció el crimen, se inició una discusión entre dos empleados y, en un momento, uno de ellos sacó un arma le disparó a su compañero en la cabeza. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.



Seguí leyendo