FESTIVALIPSIS ► El Tremendo Festi Inquilino, convocado por Inquilinos Agrupados, celebrará su tercera edición con toques de La Ferni, Cami Mack, La Saga o Rumbo Horizonte, este sábado 30/3 en el Club Cultural Matienzo ► El Post Punk Junk Fest Basura Post Punk reunirá vivos de Rotman, Los Péndulos y Espanto Club, el 18/5 en Groove ► Y el Festival Satélite anunció nueva edición en Córdoba, con espíritu indie, propuestas culturales y gastronómicas y shows de Nafta, El Zar, Emmanuel Horvilleur, 1915, Blair, Letizia Vocos y más, el 13/6 en la Plaza de la Música.

MIRÁ QUÉ VIVOS ► BB Asul estrenó Tesoro: fantasía orquestal urbana, EP en directo de su performance en plan sinfónico registrada en el Teatro Coliseo junto a Alejandro Terán y 40 músicos en escena.



SIGUEN GIRANDO ► La Renga confirmó su regreso a Uruguay para tocar el 13/4 en el Parque Roosevelt, de Canelones ► Santi Celli inicia su Tour 3D con escalas en Corrientes (26/4, Espacio Mariño), Resistencia (27/4, Cecual) y CABA (28/6, La Tangente) ► Y Piti Fernández encara giras bonaerense con fechas en Olavarría (10/5), Tandil (11/5) y Mar del Plata (12/5).



ESTAMOS EN OBRA ► Situación de ebullición en Buenos Aires en la previa de un apagón inspira La gravedad de las burbujas, de Juan Pablo Galiberti, con funciones los viernes a las 20.30 en El Camarín de las Musas ► Y redes sociales, amores y peleas arden en No me llames, de Mariela Asensio, que estará los viernes a las 22 en el Teatro del Pueblo, desde el 5/4.

COVER ME ► El Club Audiovisual encaró en plan shoegaze un clásico de Las Pelotas, Será ► Cachorro López evocó sus días en Los Abuelos de la Nada revisitando Así es el calor, ahora en dueto con El Zar ► Nina Suárez recuperó la gema beatle Till There Was You y la transformó en Hasta que llegaste vos ► Potra reversionó en clave multirrítmica el indestructible Desesperada, de la española Marta Sánchez ► Y Cintia Arévalo rescató canciones de Gabriela, pionera del rock argentino, en el álbum Somos sólo partículas.

LA JODITA ► La fiesta Vomit unirá las ferias Racerclothing, Shop Hades, Jurrabon, Remeras Barnes y Tienda Almendrada con los djs Crygasm y Letsgou, el 26/4 en la Ciudad Cultural Konex ► En tanto que la Fiesta ¡FA! y su anfitrión Mex Urtizberea anunciaron nueva fecha con banda en vivo y el dj residente Pato Smink, para el 6/5 en el estadio Obras.







CICLODELIA ► Cortos psicodélicos programados y musicalizados en vivo por el combo electropop Fiambre Moderno (de Gustavo Sala y Juampi "Electrochongo" Malvasio) son la propuesta de la nueva edición de María María, el "ciclo de cine 420" de El Planteo (miércoles 3/4 en Cine Club Lucero).



TENGAMOS SESSION ► Chino Mansutti y los Cronopios compartieron su Live Session en el Colgante, a prueba de vértigo, registrada en las alturas del Puente Colgante de Santa Fe ► Peipper soltó cuatro canciones en su Accoustic Session, incluyendo la inédita Vueltas ► Y Lobel estrenó sesión para Lo que me hacía bien, grabada en el estudio Fort Music, del barrio porteño de Almagro.

HACELA SIMPLE ► Canciones para el fin de semana extra largo, cortesía de Eli Alvarado (Domingo), Inti García & La Multifacética (Ayer soñé con vos), Victoria Real (Just fun), El Más Acá (Sin oscuridad), Charles Parkinson (Buen día misantropía), Conociendo Rusia (Te lo voy a decir), CA7RIEL y Paco Amoroso (La que puede, puede), Mecha Maturin (Calentando la cena), Malakate (Mi orgullo vale más), Persse (Noticias de mí), Axel Fiks (Me pasa que), Tango Astral (Faro), Las Especies (Astronauta), Juane Pelegrín (Este inmundo lugar (versión La Plata)), Amaiké y Renzo Cintas (Flor).





