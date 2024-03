A más de 15 días de los grandes anuncios, luego de la ola de crímenes que conmocionó a toda la ciudad, no se ven cambios sustanciales en la calle. Quizá el caso más paradigmático sea el total estado de abandono y descontrol de los principales accesos a la ciudad. Sin presencia de fuerzas de Seguridad y totalmente a oscuras y sin mantenimiento. ¿Cómo vamos a enfrentar a las mafias y al narcotráfico si no podemos garantizar que los espacios públicos no sean una boca de lobo y que cualquiera pueda entrar y salir sin que nadie controle nada? Queremos saber si hay un plan o es otra vez, todo un gran simulacro.

Por eso ingresamos un proyecto en el Concejo que le exige al intendente que en un plazo no mayor a 30 días garantice, a través del comité de crisis, la puesta en condiciones de los accesos y las zonas de la ciudad que están a oscuras hace meses. Si los que gobiernan no pueden garantizar lo mínimo, difícilmente puedan enfrentar lo más complejo. De nuestra parte, desde el lugar que nos toque, vamos a seguir trabajando para cuidar a nuestra gente y que podamos vivir sin miedo.

Ex candidato a intendente de Ciudad Futura.