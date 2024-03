La música, compositora y artista multimedia Laurie Anderson, la escritora y periodista Doris Kearns Goodwin y el presidente de la Harlem School of the Arts, James C. Horton, serán homenajeados por la American Academy of Arts and Letters con el premio a la excelencia en las artes. Los premiadoss fueron elegidos por los miembros de esta sociedad honorífica de artistas, arquitectos, compositores y escritores fundada en 1898.