La tutora oficial Macarena Saravia Zenteno reveló que en la provincia de Salta hay 40 convocatorias públicas abiertas para la búsqueda de personas que quieran adoptar a niños, niñas y adolescentes que tienen en promedio entre 10 y 16 años de edad. Esta instancia se abre a todo el país porque los postulantes inscriptos en los registros de adopción tanto de la provincia como de la nación prefieren bebés y no chicos o chicas más grandes.

"En todo el país se da que la gente se inscribe en los registros a guardas con fines de adopción para adoptar bebés, niños pequeños de 0 a 3 años y no hay postulantes para niños más grandes o para adolescentes", dijo Saravia Zenteno a Salta/12.

La tutora oficial del distrito Centro, explicó que "es todo un desafío concientizar a la población" para que se inscriba en el registro de aspirantes a guardas con fines de adopción y cuando se inscriben, para que puedan "modificar su disponibilidad adoptiva".



"Cuando te inscribís llenás un formulario donde establecés cuál es la disponibilidad adoptiva que tenés para la búsqueda. Entonces, la mayoría completa de 0 a 3 años, sin discapacidad, sin grupo de hermanos. Nos queda un universo muy amplio que son los grupos de hermanos y los chicos que tengan una discapacidad de cualquier tipo desde leve a grave", señaló.

La tutora oficial reveló que en este momento hay 40 convocatorias públicas de adopciones, la información de cada caso se encuentra publicada en la página web del Poder Judicial. Se trata de niños y niñas que en promedio tienen de 10 a 16 años. Mientras que los postulantes a adoptar bebés, según la última información disponible eran 17.

Pero, ¿qué significa la convocatoria pública y cómo se llega a esa instancia? Saravia Zenteno explicó que cuando una sentencia de adopción queda firme, el juez o jueza ordena que se libre oficio a la Secretaría Tutelar que funciona dentro del ámbito del Poder Judicial para que remita los legajos de aspirantes a guarda con fines de adopción inscriptos en la provincia.

"Si no hay ningún postulante con disponibilidad adoptiva, por ejemplo, para un niño o una niña de 10 años, la Secretaría contesta que en Salta no hay y que se va a hacer la consulta a la red federal, o sea al Registro Nacional de Guarda con Fines de Adopción. Si no hay en ninguna otra provincia de Argentina lo que se hace es esperar 20 días hábiles y se habilita la convocatoria pública", detalló.

La convocatoria pública permite que cualquier persona interesada en adoptar a un niño, niña o adolescente, se pueda postular. Saravia Zenteno indicó que los postulantes de Salta deben inscribirse como lo harían normalmente en el Registro Provincial de Aspirantes a guarda con fines de adopción.

Mientras que quienes se encuentren en otras provincias, deben anotarse en los registros provinciales respectivos e informar que tienen interés en una convocatoria pública de Salta. Como primera medida, a los postulantes se les realiza una "entrevista de despeje", en la instancia preliminar, que luego es enviada al juzgado salteño interviniente. La segunda instancia, requiere una entrevista presencial más profunda en la provincia de Salta.

Requisitos para postular

Los requisitos para adoptar son la fotocopia de documento, certificado de residencia y convivencia, en caso de que sea una pareja la que postula. Saravia Zenteno aclaró que "cualquier persona puede adoptar, no hace falta estar casado o en pareja". También se requiere informar los estudios cursados, y presentar recibo de sueldo, en caso de tener trabajo registrado, y si no, un certificado de ingresos. La tutora enfatizó en que "no hace falta ganar X cantidad de plata para inscribirse en el registro, sino simplemente tener un ingreso que te permita mantener a alguien".

Además, entre otros requisitos, es necesario presentar un certificado de aptitud física que se tramita con un médico o una médica de cabecera, también se debe presentar un certificado de antecedentes penales nacionales y otro donde conste que no se es deudor alimentario, éste último se tramita en la web del Poder Judicial en el caso de Salta. También se les realiza a los postulantes una entrevista psicológica y otra social.

"Una vez que da todo bien, se da les el alta en el formulario y allí es cuando llenan la disponibilidad adoptiva, es decir, a qué grupo se inscriben para adoptar, qué rango de edad, si con alguna discapacidad o no, si aceptan grupos de hermanos o no, hasta cuántos hermanos", precisó Saravia Zenteno.

La tutora también aclaró que para postularse a adoptar es necesario tener 25 años de edad o más y no hay otra restricción, es decir que las personas mayores pueden inscribirse.

Saravia Zenteno consideró que el contexto económico actual, puede tener incidencia en que haya menos postulantes a adoptar. Mencionó que la Secretaría tutelar indicó que hay "una baja histórica" en los legajos de aspirantes a adopción, incluso para recién nacidos.

Saravia Zenteno dijo que en la ciudad de Salta hay además 20 niños y niñas que recién están ingresando en el proceso de adopción, en algunos casos se espera una sentencia firme de adoptabilidad o se está buscando a postulantes en los registros, y no se ha llegado a la convocatoria pública.

Cuando los niños y las niñas ingresan al dispositivo proteccional que está a cargo de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, hay un plazo de 90 días, prorrogable por otros 90 días. En el período de 6 meses se debe resolver la situación legal de los chicos y de las chicas, si no están en condiciones de volver con su padre, madre o familia ampliada, recién la Asesoría de Incapaces, la Secretaría de Primera Infancia, la tutora oficial, dictaminan la adopción. En ese caso, un juez o jueza de Familia tiene que analizar la situación y puede dictar o no la sentencia de adoptabilidad. Luego es necesario que la sentencia quede firme, ya que puede ser apelada. Recién cuando hay sentencia firme, se inicia la búsqueda de adoptantes.