En el marco del 91° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó ayer en la UNSAM, Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), cruzó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, al referirse a los despidos masivos de trabajadores estatales y cómo el gobierno nacional evitó el ingreso a los organismos públicos con presencia policial.

“No era Disney donde estábamos antes pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas”, aseveró Gentile. Ante la respuesta de Torrendell, la rectora continuó: "Si usted es un hombre de la democracia no puede decir ahora sí".

"No pueden pedirle los documentos a los trabajadores de cualquier organismo público. Hemos aprendido con mucho dolor en este país que eso no podía suceder en el ámbito de la democracia. Esperaba un comentario de otra característica, que dijera que fue un momento, un exceso, pero no que esto era el camino a esperar a 40 años del regreso de la democracia”, continuó la rectora.

Torrendell abrió el Plenario -que se realizó ayer en el Campus de la Universidad Nacional de San Martín- en medio de un panorama conflictivo con el ámbito universitario ante el brutal ajuste que implementó el gobierno nacional.

"Más allá de que en un momento de restricciones pueda percibirse que hay un centramiento excesivo en eso, fruto del momento que se está viviendo y la emergencia actual, está claro que el Gobierno ve con claridad que la inversión en cultura y educación es la clave para que la Argentina salga adelante", sostuvo. Y pidió que los profesionales "cuiden" y "promuevan" el "pluralismo y el respeto".

"Lamentablemente, universidades y dogmatismo tiene la misma duración que la historia de la humanidad. Debemos promover una cultura del diálogo, del encuentro, del pluralismo y buscar mecanismos institucionales. Sabiendo que en la diferencia podemos aprender", dijo en otro tramo de su discurso.

Las universidades nacionales llaman a marchar en defensa de la educación

El gobierno de Javier Milei había prometido un incremento de un 70 por ciento para los gastos de funcionamiento, pero hasta el momento ese dinero no fue recibido por las instituciones. La situación de las universidades nacionales es crítica: con el mismo presupuesto que en 2023 y con una inflación interanual que supera el 270 %, el dinero disponible solo alcanzará para mayo o junio.

En ese contexto, esta semana las universidades nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a una marcha federal para el próximo martes 23 de abril.



Imagen: Guadalupe Lombardo

“Están llegando las boletas de las tarifas de febrero. Si bien técnicamente no estamos en cesación de pagos porque nos faltan conocer algunos importes que todavía no tenemos en nuestro poder, es muy probable que sí lo estemos. Por lo que ya estamos previendo, no estamos en condiciones de pagar todos los servicios si no tenemos el refuerzo prometido”, había expresado Gentile días atrás en diálogo con este diario.

"La situación crítica –en lo salarial y en lo presupuestario– de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología provocada por el Gobierno de Milei, el ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes (el diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch) que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad: unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad", señalaron los convocantes en un comunicado.

El documento está firmado por la CONADU, la CONADU histórica, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

En el comunicado, los firmantes también ratificaron "las 48 horas de lucha y visibilización de los días 10 y 11 de abril en todo el país", dos jornadas en las que no habrá paro de actividades pero sí distintas protestas.