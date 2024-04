El paro de colectivos iniciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se levantará este viernes a partir de las 00, luego de que la medida de fuerza desarrollada por el pago de salarios. Asimismo, dieron un ultimátum hasta el 25 de abril a los empresarios para cumplir con los aumentos acordados en paritarias.

"Llegado a esta instancia en procura de mantener la paz social, y con el fin de normalizar el servicio público de transporte del AMBA, se retoman las tareas habituales a partir de las 00 horas del día de mañana 12 de abril, poniendo en conocimiento de las cámaras empresarias, así como de la autoridad de aplicación, que se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas", indicó el comunicado.



Con un recuento cronológico del conflicto desde su perspectiva, el gremio se mantuvo firme en su reclamo salarial: "Ponemos en consideración de los trabajadores, la comunidad y las autoridades nacionales y provinciales, el estado de la situación del conflicto en el transporte de pasajeros del AMBA".

Más temprano, el Gobierno había salido fuerte contra las líneas que se habían adherido al paro y anunció que sancionará a las empresas de colectivos que pararon o bajaron su frecuencia con multas de $4 millones de pesos.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detalló: "En el marco del paro de colectivos en el AMBA, la CNRT, organismo de la Secretaría de Transporte de la Nación, incrementó los controles en las cabeceras y realiza fiscalizaciones por el cumplimiento de la frecuencia de los servicios de las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires".

Y agregó: "En consecuencia, las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000".

Las empresas de transporte solicitarán "una tregua"

Por su parte, las empresas de transporte representadas por el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, anticipó que le solicitará a la UTA "una tregua" en el conflicto que mantiene paralizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Al ingresar a la reunión en la secretaría de Transporte, Fusaro sostuvo que las empresas no pueden pagar el sueldo de $987.000 porque ese aumento "no está homologado". "Vamos a pedir que se levante la medida con los colectivos circulando", señalo.

El empresario explicó que la negociación se desarrolla en varias áreas. Por un lado en la Secretaría de Transporte se "pedirá una tregua" y "tiempo" para seguir con las negociaciones, mientras que en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Transporte se discute el nivel de subsidios y el valor de la tarifa.

Así como la UTA sacó su "cronología del conflicto", el miércoles por la noche las cámaras empresariales hicieron el suyo, en lo que parece un cruce que no ve una solución definitiva en el corto plazo.

