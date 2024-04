Federico Agustín Franz, un hincha de Talleres de Córdoba de 28 años, se descompensó durante un partido que su equipo disputaba ante el Barcelona SC, en Guayaquil, Ecuador. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Clínica Panamericana, donde le diagnosticaron dengue hemorrágico. Desde entonces, su familia pide ayuda económica para que el joven pueda continuar internado y someterse a una endoscopia, ya que no cuenta con cobertura médica y los costos de la atención es en dólares.

Lorena, la madre de Federico, contó a Cadena 3 que su hijo había viajado con seis amigos a Ecuador "para ver a Talleres", y que antes de que comenzara el partido ya tenía listo el pasaje de avión de vuelta para Córdoba.

“Para nosotros es imposible movernos para allá", explicó. Tras indicar que Federico no cuenta con asistencia al viajero, señaló: "Está internado en una clínica privada y no está contando con los medios para poder pagar la hospitalización que sale 120 dólares por día. Ahora, le tienen que hacer una endoscopia de 250 dólares y no tiene los medios”.



La mujer remarcó que su familia está "desesperada", porque no sabe "su cuadro de gravedad".

“Él me dijo que, dentro de todo, se encuentra bien, pero uno no sabe. No tenía asistencia médica para viajar al exterior. La preocupación es cómo se va a pagar eso, porque fue con lo justo y necesario para ir y volver”, aclaró.

El joven es repartidor de comida y tiene un bebé de dos meses, según describió la mamá.

Por su parte, Luciano Altamirano, un amigo del joven, que también viajó a Ecuador, contó al canal: “Partimos desde Córdoba el domingo hacia Chile y, de ahí, tomamos un vuelo a Guayaquil para ver el partido. Fede venía con un poco de malestar y, en el partido, más allá de los síntomas leves del dengue, que le dio positivo, tuvo un episodio de vómitos y despidió una gran cantidad de sangre y coágulos”.

Además, indicó que la Conmebol le "brindó una ambulancia" con la cual fue trasladado al hospital privado, donde ingresó de noche. "Hasta hoy a las 10 de la mañana, tenemos un consumo de 550 dólares. Siguen costos a afrontar que son elevados", aclaró el amigo.

Consultado sobre si sabían que Federico tenía dengue, afirmó que no "estaban al tanto". "Tenía algunos malestares, pero se fue agravando. Cuando estaba terminando el partido, fue el episodio de vómitos", apuntó Luciano.