"El lugar simbólico que ocupan nuestras universidades es muy grande, pero este es un Gobierno nacional que atenta contra el Estado, y para el cual los sectores populares son objeto de destrucción", dice a BuenosAires/12 Alejandro Villar, director del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires.

"La universidad pública que ha logrado construir Argentina, que es un orgullo, no encaja en el modelo de sociedad que piensan Javier Milei y La Libertad Avanza", explica el titular del área que depende del ministerio de Gobierno conducido por Carlos Bianco, que agrega que "ahí hay un problema de fondo, y lo que estamos viendo son las primeras demostraciones de esta situación".

En la previa a la Marcha Federal Universitaria, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció un aumento, según ella "consensuado", del 140 por ciento para gastos de mantenimiento de las universidades.

La suba de las partidas, que excluye el pago de sueldos a docentes y no docentes, asciende a 14.224 millones de pesos mensuales y se realizaría en dos tramos. Además, la ministra libertaria indicó que el Gobierno nacional dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos.

Villar indica que esto "es un paliativo que claramente no alcanza". Luego de la aparición nocturna de Pettovello, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado donde advirtió, en primer lugar, que "no se trata de un acuerdo, sino de un anuncio del Gobierno". Villar cita el documento y dice a BuenosAires/12 que "queda claro que no fue un acuerdo", y advierte que "es una maniobra del Gobierno nacional anunciarlo como si lo hubiera sido, porque encima agregan que van a reunirse con el comité ejecutivo del CIN recién la semana que viene, después de la marcha".

Agrega Villar: "La intención del Gobierno nacional es bajar la fuerza de la movilización, lo que evidencia que están preocupados por lo que va a pasar el 23. Y también están preocupados por el impacto que la marcha va a tener en las redes sociales, que es un espacio que ellos cuidan mucho".

Tras la reunión que a comienzos de semana juntó a funcionarios del Gobierno provincial con casi 200 representantes del sistema universitario, científico y tecnológico, Villar destaca que "lo más importante fue el impulso de la expectativa para poder movilizar a las fuerzas universitarias". "Se ve una comunión entre autoridades, gremios y estudiantes, y eso genera la esperanza de que la acción de unidad cambie la orientación de las políticas nacionales, que es lo que venimos reclamando desde diciembre del año pasado", amplía Villar.

La continuidad de las obras

La Provincia, con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza, planteó a integrantes de 25 universidades nacionales, 2 provinciales, institutos científicos, docentes, no docentes, alumnos e investigadores, que su idea principal es continuar con las políticas desplegadas en materia de estudios terciarios. Entre otras cosas, también se habló sobre la posibilidad de que la Provincia termine las obras que la Nación abandonó.



"De dónde saldrá la plata" es una pregunta que recorre diariamente los pasillos de la Gobernación bonaerense cada vez que se hacen este tipo de anuncios. "Las finanzas de la Provincia pasan un momento muy delicado porque son sujeto de un ajuste muy fuerte de Nación, que tiene un claro plan de desfinanciamiento", dice Villar a este diario, pero afirma que "el área de finanzas a cargo de Pablo López tiene su estrategia, tiene capacidad, y está calculando los recursos disponibles para ordenarlos en lo que políticamente se ha definido".

"Sostener todo aquello que se pueda sostener", fue la premisa de Kicillof. Sin embargo, el Estado bonaerense va un paso más allá y, además de anunciar que mantendrá el boleto estudiantil, "lo cual es todo un desafío porque todo subsidio de tarifas de transporte está en centro del candelero" según Villar, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, convocó a las universidades a definir un plan de infraestructura que finalice las obras que se llevó puestas la motosierra nacional aplicada sin mesura sobre la obra pública.

"Hay un montón de obras que quedaron inconclusas y para las cuales las casas de estudios no tienen fondos, entonces se abrió una agenda que en la brevedad traerá nuevas reuniones", advierte Villar, que aclara que "la prioridad de las obras dependerá de Infraestructura, de la capacidad económica, y del orden del pedido de las universidades".

Villar dice a este diario que "es la primera vez que un Gobierno bonaerense tiene políticas de articulación" entre las áreas mencionadas, y menciona que "históricamente la Provincia dejaba que las cosas fluyeron porque la mayoría de los financiamientos eran nacionales".

Alejandro Villar, uno de los funcionarios presente en la reunión con las universiades realizada el martes.

El director del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico destaca, en primer lugar, la creación del área que él conduce, que comenzó a desarrollar sus funciones en 2020. Dice que aquella decisión permitió desarrollar diversas políticas ligadas a los estudios terciario, y pone al programa Puentes como ejemplo principal.

Esa iniciativa puntual ya inauguró 21 centros universitarios nuevos, posibilitó el dictado de 81 carreras y contó con la participación de 3.854 alumnos. Para que esto ocurra la Provincia invirtió 2.537 millones de pesos.

"Otra política muy importe tiene que ver con el programa de becas de la CIC", dice Villar, en referencia a las becas cofinanciadas de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Y también destaca al Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que mediante el el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que conduce Augusto Costa, despliega tres líneas de aportes no reembolsables que financian proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico entre un investigador y una institución beneficiaria.

En la línea que trazó Kicillof, esta política ya anunció una nueva convocatoria este año, "por lo que será uno de los pocos espacios donde el sistema científico tecnológico pueda acudir a buscar financiamiento para sus investigaciones", remarca el funcionario bonaerense que se será uno de los tantos que el próximo 23 de abril se sume a la Marcha Federal Universitaria, que aparece como el hecho político más destacado de la próxima semana.

Villar estudió historia, pero asegura que se "recicló" apuntando al desarrollo de políticas públicas. Cursó esa carrera en la provincia de Santa Fe, hizo un posgrado en México y se doctoró en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). "Que cierre una universidad sería un hecho histórico, pero por lo lamentable y grave", dice, y amplía: "Soy optimista en términos de que no vamos a llegar a esa situación, pero sí creo que habrá acciones frente a este embate económico pero también político e ideológico".

Villar dice que "Argentina no asiste a un achicamiento del Estado". "Porque esto es una destrucción", afirma. Y amplía: "No es sólo una maquinaria burocrática, el Estado son las relaciones sociales entre las instituciones que la sociedad acordó para vivir en comunidad. Milei no quiere espacios de interacción social, destruyéndolos genera una sociedad donde cada uno se las tiene que arreglar como puede, y eso se ve en varias sociedades de América Latina, donde la salud o la educación son un privilegio".