Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y uno de los máximos referentes en materia de derechos humanos, emitió un sentido mensaje en la previa de la marcha federal universitaria y llamó a lxs jóvenes a participar y defender el "derecho a la educación pública, gratuita y federal".

Mediante un serie de mensajes en la red social X (exTwitter), Pérez Esquivel se sumó al hashtag "#YOVOY #SalvemosLaUniversidad", y se dirigió especialmente a los más jóvenes para "alentarlos a participar en la manifestación de mañana en defensa de lo que es suyo y de todos: el derecho a la educación pública, gratuita y federal".

"Desde la Ley 1420, pasando por la reforma universitaria, la gratuidad de aranceles y la fundación de nuevas universidades nacionales, los argentinos hemos decidido hacer realidad el derecho humano a la educación establecido en nuestra Constitución Nacional como pocos países", inició el posteo Pérez Esquivel, que acompañó con imágenes de su paso por la universidad pública.

Y sumó: "Lo hicimos y lo hacemos con nuestro trabajo e impuestos. Me gradué de la Escuela de Bellas Artes de la UNLP y estoy orgulloso de ser Profesor de la UBA desde hace décadas. No hubiese podido hacerlo si no nacía en la Argentina, y eso es gracias a una política de Estado sostenida".

Asimismo, apuntó contra quienes critican la movilización y la asocian a un grupo político partidario. "Si alguien te dice que la marcha está politizada decile que es cierto. Recordale que sin política el prestigio internacional de nuestra ciencia no sería posible y que los Premios Nobel no se otorgan a quienes se alejan de la política sino a quienes se arriesgan y se comprometen con sus comunidades y con la humanidad", escribió.

"Recordales las palabras del colega Nobel y fundador del CONICET, Bernardo Houssay: “la ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, subrayó.



Y refutó el discurso oficialista de "No hay plata", mientras se despilfarra en sueldos de nuevos cargos políticos y en una guerra de otras latitudes. "Sí te dicen que no hay plata para la educación acordate que están gastando cientos de millones dólares de nuestros impuestos en comprar aviones caducos para buscar la guerra en otras latitudes", remarcó Pérez Esquivel.

"Si te dicen que nos va a salvar un 'Embajador de la Luz' que dice responder a las 'fuerzas del cielo' decile que nosotros preferimos seguir el camino colectivo y nacional de la Paz, la ciencia, la pluralidad religiosa y el desarrollo humano", sumó.

"Tenemos mucho futuro por delante si lo defendemos con coraje. #YOVOY #SalvemosLaUniversidad", concluyó el mensaje.