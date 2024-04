El youtuber uruguayo Yao Cabrera fue condenado a cuatro años de prisión por trata de personas, según lo determinó el Tribunal Oral N° 3 de San Martín, que obligó al influencer a pagar 6 millones de pesos a la víctima como monto de reparación integral.

El Juzgado Federal Nº3 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Gutierrez y Walter Venditti y la jueza Nada Flores Vega, halló culpable a Cabrera de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre y ordenó que se mantengan vigentes las medidas de protección para la víctima.

De todas formas, el youtuber seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme.

Yao Cabrera, de 27 años, había sido denunciado en 2020 por el manager de medios, Jorge Zonzini, quien afirmó: "Es un hecho sin precedentes".

El empresario presentó pruebas sobre "los sistemas de multiestafas a niños vulnerables y a sus padres, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad y venta de estupefacientes en sus fiestas y teatros".

"Familias, amigos, estoy libre y bien"

Tras conocerse la noticia, el youtuber celebró la decisión de la Justicia en algunas stories subida a su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 21 millones de seguidores. "Familias, amigos, estoy libre y bien. Siempre bien. Al fin. Juicio finalizado", destacó Cabrera, que se mostró manejando un auto y luego en su casa.

"Yo estoy en casa, tranquilo nomás. Me voy a comer un asadito para festejar. No se preocupen, estamos activos. Que por ahí digan lo que quieran, yo los espero tranquilos en casa", explicó.

En otra storie, Cabrera llevó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. "Ustedes no se preocupen, cuando me vean detrás de una reja deberían preocuparse. Mientras tanto, si me ven sanito, estable, tranquilo y viajando por todos lados con una sonrisa es porque las cosas están bien".

"Si mañana me ven detrás de una reja llorando, triste, todo endeudado y fundido, ahí sí preocúpense por mí. Se vienen cosas muy buenas", sentenció el youtuber.

