Tras meses de rumores y una compra millonaria de Amazon, finalmente se confirmó la producción de "Elle", la serie precuela de "Legalmente Rubia", la recordada película protagonizada por Reese Witherspoon. La noticia puso como locos a los fanáticos de la cultura pop que quieren ver esta nueva historia del universo que encarnó la reconocida actriz a comienzos de los 2000.

Este flamante hecho se dio a conocer en el evento Upfront de Prime Video, el servicio de streaming del gigante fundado por Jeff Bezos, en el que se anticipó el contenido que llegará a la plataforma. Cabe señalar que en 2021, Amazon adquirió el centenario estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por 8.450 millones de dólares, con todos los títulos producidos por la mítica empresa hollywoodense.

En este contexto, la misma Witherspoon apareció sobre el escenario con su clásico traje rosa y un perrito chihuahua, en honor a Bruiser, la mascota del personaje de Elle Woods en la franquicia.

Según lo especificado, la serie, que todavía no tiene fecha de estreno, detallará la vida de la protagonista durante su adolescencia y mostrará los acontecimientos de su vida en la escuela secundaria.

Asimismo, la serie, que es creada por Laura Kittrell, se situará años antes de los acontecimientos de la primera película, en la que Elle Woods (Witherspoon) ingresaba en Harvard para estudiar Derecho con la intención de recuperar a su exnovio.

"No podría estar más emocionada con esta serie. Los fans conocerán cómo Elle Woods se desenvolvía en su mundo de adolescente con su personalidad distintiva y su ingenio, de forma que sólo nuestra querida Elle podía hacer. ¿Qué podría ser mejor que eso?", dijo Witherspoon.

En tanto, la actriz producirá la serie junto a su productora, Hello Sunshine, también responsable de series como 'The Morning Show', de Apple TV+.



Según el medio especializado Deadline, esta es la segunda serie en la que está trabajando MGM Studios de Amazon sobre el universo de Legalmente'. La otra será una creada por Josh Schwartz y Stephanie Savage, reconocidos por estar detrás de series como 'Gossip Girl' y 'The O.C.'.

