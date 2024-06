La popular cantante estadounidense Halsey causó conmoción en todo el mundo artístico al comunicar que padece leucemia y lupus un día después de anunciar la primera canción de su quinto álbum. "En resumen, tengo suerte de estar viva", manifestó la estrella de la música norteamericana en su cuenta de Instagram, en el lanzamiento de "The End", que formará parte de su nuevo disco de estudio.



"En 2022, me diagnosticaron por primera vez lupus LES y luego un trastorno linfoproliferativo de células T poco común. Ambos están actualmente bajo control o en remisión; y ambos probablemente los tendré durante toda mi vida. Después de un comienzo difícil, poco a poco logré controlar todo con la ayuda de médicos increíbles. Después de dos años, me siento mejor y estoy más agradecido que nunca de tener música a la que recurrir", confesó Halsey en una de sus últimas publicaciones.



Anteriormente, la cantante había confirmado la noticia en su perfil de Instagram, acompañado de imágenes en las que se puede observar el tratamiento que está llevando a cabo desde hace meses: "Me siento como una anciana, me dije a mi misma que me doy dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma y me veré super sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta".

"En resumen, tengo suerte de estar viva. Una historia corta larga, escribí un álbum. Comienza con The End. disponible ahora", destacó en el posteo. En tanto, en su comunicado de prensa, Halsey confirmó que hará donaciones a la Leukemia & Lymphoma Society y a la Lupus Research Alliance, dos organizaciones que investigan estas enfermedades.

Esta canción trata sobre un amor que empezó con el reciente diagnóstico de una enfermedad grave y al mismo tiempo anticipa que el proceso será difícil para ambos. "Cada dos años, un médico dice que estoy enfermo. Saca una nueva bolsa de trucos. Y luego me lo ponen encima. Y al principio fue mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Y no me gusta quejarme, pero te pido perdón. Cuando te conocí, pensé que era un producto dañado. Tuve una infancia jodida. Y hay veneno en mi cerebro y en mi sangre", remarcó.

Halsey, de nombre real Ashley Nicolette Frangipane, lleva alrededor de un año de relación con el actor Avan Jogia, quien respaldó a la artista en los comentarios de la publicación: "Te amo y estoy muy orgulloso de ti".

Qué es la leucemia y lupus

La leucemia es el cáncer en los tejidos que forman la sangre. El tipo de leucemia depende del tipo de célula sanguínea que se convierte en cáncer y de si crece rápida o lentamente, según informa el Instituto Nacional de Cáncer.

En tanto, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados, según informa Lupus Research Alliance.



