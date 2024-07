Los líderes de tres grandes partidos nacionalistas de Hungría, Austria y la República Checa, liderados por el primer ministro húngaro, el ultra Viktor Orbán, anunciaron este domingo en Viena la creación de una nueva fracción de extrema derecha en el Parlamento Europeo.

"El objetivo es que este grupo sea en breve el más fuerte de orientación derechista en el Parlamento Europeo", dijo el mandatario húngaro, cuyo país asume a partir de mañana la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.

La nueva fracción, que aún necesita la adhesión de al menos otras cuatro partidos, se llamará "Patriotas para Europa" y los tres grupos fundadores son el gobernante partido húngaro Fidesz, el opositor partido liberal austríaco FPÖ y el partido opositor checo "Alianza de Ciudadanos Descontentos".

Las tres formaciones, que centran su política en el freno de la inmigración en Europa, fueron en sus respectivos países los ganadores de las recientes elecciones europeas.

Además de una restrictiva política migratoria, los tres defienden levantar la futura prohibición europea de los vehículos con motores de combustión, además de revisar el llamado "nuevo pacto verde" de transformación ecológico de la economía europeo.

Junto a Orbán, firmaron el llamado "manifiesto patriótico" el líder del FPÖ, Herbert Kickl, y el líder de Alianza de Ciudadanos Descontentos y exprimer ministro checo, el magnate Andrej Babis.

Los tres destacaron que el objetivo es que su anuncio se convierta en un "cohete portador" para motivar a otras formaciones europeas a su causa.

Según Orbán, "los libros de historia decidirán la importancia que tiene el día de hoy, en algunos algunos años veremos lo importante que fue el día de hoy, en el que se comenzó a cambiar la política europea".

En referencia a la guerra en Ucrania, el líder magiar dijo que "los europeos quieren tres cosas: paz, orden y desarrollo. Pero lo que han recibido de las elites de Bruselas es guerra (en Ucrania), migración y estancamiento (económico)".

Babis, quien acaba de abandonar la fracción liberal en el Parlamento Europeo, habló de tres "grandes prioridades". fortalecer la soberanía de los países de la UE, solucionar realmente el problema de la migración y revisar urgentemente el nuevo acuerdo verde.

En cuanto a la política medioambiental, Orbán agregó que "lo que está ocurriendo ahora en Bruselas no es una política verde, sino una política verde venenosa". "No nos están curando, sino envenenando", aseguró el líder húngaro, quien además denunció que la UE .

En su presentación ante la prensa, en la que no (rpt no) se permitieron preguntas de los reporteros, los tres líderes ultras no quisieron precisar con qué otros partidos nacionales europeos están negociando la formación de esta fracción.

En caso de prosperar, "Patriotas para Europa" sería la tercera fracción de orientación de derecha radical en el Parlamento de Estrasburgo, junto a Identidad y Democracia (ID) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Los tres partidos reunidos hoy disponen juntos de 24 eurodiputados, o sea, uno más que el mínimo de 23 para crear una fracción en el Parlamento Europeo. En todo caso, necesitan que se unan más partidos de cuatro países europeos diferentes para poder formalizar esta alianza parlamentaria.