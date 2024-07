En la previa al cierre de la muestra Rural de Palermo, que terminará el próximo domingo con un discurso del presidente Javier Milei, el campo le marcó muy fuerte la cancha al Gobierno Nacional. Hubo un mix de reclamos clásicos por las retenciones, la devaluación y hasta un hecho inédito para la escena política oficialista: Mauricio Macri, el artífice de triunfo electoral libertario, fue a la Rural, jugó fuerte, negó ser parte del Gobierno y se sacó una foto con dos agro financistas de la derecha argentina, que en la última elección apostaron por Milei. "¡Viva el campo, carajo!", gritó a días de reasumir la presidencia del PRO.

En pocas palabras, más allá de las coincidencias ideológicas, el campo le avisó al Presidente que el partido se juega en el terreno de las ganancias, de la posibilidad de guardar granos y venderlos cuando se precisa y, sobre todo, que las reglas las pone el sector y no el Estado.



Partiendo de lo formal a lo más raro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado nada casual en la previa al desembarco de funcionarios. Aunque el dueño de casa, la SRA, intentó evitarlo, CRA se posicionó de manera directa contra la negativa oficial de bajar las retenciones. "Manifestamos nuestro firme rechazo a los derechos de exportación", rezó el texto, que agregó que "las retenciones hacen mucho daño a la producción y resulta imperativo que se eliminen antes del fin del mandato del actual gobierno".

Justo esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el jefe de SRA, Nicolás Pino, y le avisó que los derechos de exportación no se tocarán "al menos hasta 2026". Esta situación enfureció a las bases, que bancaron masivamente a Milei con la promesa de sacarse las retenciones de encima. Caputo tiene en la Rural un paraguas de protección que trata de atajarle la crítica del resto. El vice de la entidad, Jorge Marcos Celedonio Pereda Born, es amigo personal de ministro, le prestó oficinas en el edificio lindante al predio palermitano y hasta lo tuvo de asesor en negocios agrarios cuando Caputo estaba al frente de su consultora, Anker Latinoamericana. Se conocen de los años del PRO, donde Pereda era financista de campañas políticas. Un dato extra: muy probablemente Milei anuncie el domingo que le devuelve a SRA parte del predio de Palermo que quedó en disputa durante el gobierno de CFK. Migajas para todo el resto que reclama mejores negocios.

Una sorpresa que llegó de Rosario

El segundo hecho que sacude la agenda previa a la visita de Milei es una sorpresa. La titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, salió a criticar muy duro al Presidente. Consideró que el Gobierno no cumple con un campo que "está bancando" y, en paralelo, deslizó que sin devaluación no habrá venta de los granos pendientes.

En una entrevista periodística con un programa agropecuario, Aramendi, que es la primera mujer en presidir una Sociedad Rural, expresó que "el gobierno no se hizo eco del campo, hay gran malestar de los productores". Consultada sobre cómo ve el sector el devenir político del gobierno de Milei, Aramendi agregó que "la expectativa del productor con el Gobierno no está intacta". Y fue un paso más allá cuando se refirió a las razones del malestar.

Oriunda de Villa Cañás, Santa Fe, Aramendi es la primera mujer en presidir la rural de Rosario y ya venía, en el gobierno pasado, criticando al kirchnerismo y las medidas de Sergio Massa. "Todos votamos por un cambio, tenemos fe en el cambio, pero todo pasa por el bolsillo del ciudadano, del productor. Perdón que lo diga, pero es ver para creer", expresó, contestándole a Milei con el bolsillo.

Concluyó Aramendi que "cuando ves que los recursos quedan en vos y no te los sacan a nivel impositivo y de forma de confiscación automática, vos ahí crees. El Gobierno no se ha hecho eco del campo, y sin embargo estamos sosteniendo la situación".

Macri la picanteó en rodeo propio

No había mejor lugar en el establishment para que Mauricio Macri jugara una carta fuerte de diferenciación con Milei. Entró entre elogios, como pocos políticos, a la muestra de Palermo. Antes de un almuerzo con popes empresarios, los periodistas que lo cruzaron le preguntaron por el Presidente. "No estoy con el Gobierno, no soy del Gobierno", respondió.

A continuación, recorrió presentaciones de ganado y se sacó una foto importante con dos viejos conocidos. La referencia es para Martín Goldstein y David Lacroze, los dos dirigentes menos conocidos y con más peso político y económico del agro. Dos financistas del PRO que jugaron fuerte con Milei.

La postal no es casual y habla. "Mauricio se posiciona, sabe que el campo lo quiere más a él que a Milei", retrató una fuente que lo acompañó, ante la consulta de Página I12. Goldstein es dueño de Cleanosol, uno de los mayores aportantes del PRO, y es amigo personal de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Macri y acompañante del ex presidente.

Por su parte, David Lacroze fue uno de los que más militó a Milei en las filas del agro y hoy se lo ve, de nuevo, más cerca de Macri, a quien le presta su casa de veraneo en Villa La Angostura. Lacroze se hizo famoso por escrachar a CFK con un video durante un viaje en avión. Con Macri ya fuera del poder, le puso plata a una aventura de Etchevehere: financió el tour del ex ministro por las asambleas de ruralistas en el interior. La idea era llevar -vía el think tank “PRO-Agro”- la premisa de que había que bancar al PRO, aún tras la derrota. El personaje en cuestión fue titular de la Junta Nacional de Granos y uno de los aportantes al G-25, el think tank que fundaron Patricia Bullrich y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.