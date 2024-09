La cantante TINI tomó sus redes sociales para cruzar a un periodista que le hizo comentarios sobre su físico luego de su presentación con el grupo Coldplay en Dublín, Irlanda.

La historia se retrotrae a cuando el domingo pasado el periodista Alejandro Pueblas, de la señal A24, realizó comentarios despectivos sobre el cuerpo de la intérprete durante el show con la exitosa banda. En este contexto, Pueblas remarcó que Martina Stoessel -su nombre de pila- "debería comer un poco más".

"Está flaquita igual, eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida. Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera…", remarcó el comunicador mientras pasaban imágenes de la cantante en las que se veían su abdomen y pecho.



"¿Pero ella tiene un problema con la delgadez? Entonces está bien que uno diga… pero no tanto. Pensé que estaba con una depresión y por eso comía poco. Es así ella, no es que tiene un problema… está bárbaro, entonces", completó.



En entrevistas previas, la exactriz habló sobre su salud mental y cómo la ansiedad y los ataques de pánico comenzaron a través de las críticas que recibía por su aspecto.

"Sentía que taparme era la solución, me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado. Y después me di cuenta de todo lo que me afectó. ¿Voy a estar toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo? Voy a terminar infeliz toda la vida", había comentado cuando lanzó su último disco, un mechón de pelo.

La reacción de TINI: "Seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos"

Luego del episodio, TINI tomó su cuenta de "X" para responderle directamente al periodista y lamentó que se "opine tan libremente sobre cuerpos ajenos".

"Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo. Lamentablemente, seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave", reflexionó la cantante.

En esta línea, reflexionó que le "agradece mucho a su cuerpo" despues de haberle dicho "muchas cosas feas durante mucho tiempo".

"Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos", cerró la artista etiquetando rectamente a Pueblas.







Las disculpas del periodista

Tras las repercusiones, Alejandro Pueblas salió a disculparse con Tini, argumentando que "no sabía" lo que le había pasado anteriormente con su cuerpo.

"Si de algo sirve te pido disculpas, Tini Stoessel. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pido disculpas", expresó.

