El miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, habló con la prensa sobre los incendios y pidió penas más severas para los responsables de iniciarlos. En una entrevista de radio porteña pidió “aumentar las penalidades y que no sean excarcelables”. Y agregó que “hay leyes, pero que falta prevención; incendios hay en todo el mundo, no es que alguien sea responsable por negligencia. Incendios hay porque se incrementó el cambio climático”. También el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, había declarado en el mismo sentido esta semana: “Esto se tiene que acabar. No es la primera vez que ocurre, tienen que ser sancionados duramente porque esto lo que genera es un desastre irrecuperable. La mayoría de los incendios que se han producido este año no tienen que ver con hechos fortuitos, sino con descuido o hechos dolosos. No puede ser que no haya penas acordes al daño que se hace”.