Tras el brutal ataque que sufrió en una pizzería de Núñez, Débora, la víctima del intento de femicidio de Sergio Raúl Sarria, relató cómo sufrió aquel episodio de violencia extrema. “Me quiso matar como un animal, la verdad", indicó.



La mujer, que recibió una veintena de puñaladas en distintas partes del cuerpo por parte de su ex pareja durante la noche del lunes en un local de “Big Pizza”, describió en una entrevista televisiva cómo fueron los momentos previos a su agresión: “Entró por la fuerza, atacó a mi compañero, después me atacó a mí. Me atacó con alguna navaja, algún cuchillo que él trajo, después con un cuchillo con el que yo trabajo en la pizzería”.

Sergio Raúl Sarria es un actor y youtuber de 41 años, oriundo de la localidad bonaerense de San Justo. Débora, de 41 años, sido su pareja durante 23 años, con quien tuvo una hija, hoy mayor de edad, contó. La relación había estado marcada por la violencia, pero nunca se animó a denunciar: “Siempre supuse que si lo denunciaba le hacía algún especie de daño. Nunca pensé en mí. Siempre hubo violencia, bastante”, afirmó.



Sobre los hechos vividos, la sobreviviente consideró que que el cuchillo que utilizó Sarria, por fortuna, no estaba tan afilado, ya que de lo contrario, la hubiese matado: “Es un cuchillo como de carnicero con el que corto las pizzas. Me pegó por todos lados, me golpeó la nariz. Tengo una apuñalada dentro de la órbita del ojo derecho. El ojo también está medio complicado”, describió.

En tanto, agradeció la ayuda de su compañero de trabajo y de un vecino, quienes durante el ataque se acercaron hasta el local para impedir que el agresor la asesine: “Tengo un corte re grande en el codo porque justamente con ese cuchillo me cortó. Milagrosamente no logró matarme, creo que en gran parte por la ayuda que recibí porque lo trataron de golpear, de quitarmelo de encima, pero (Sarria) estaba furioso”.

“Me quiso matar como un animal, la verdad. Cuando me atacó no me dijo nada, mientras me atacaba tampoco me decía nada, solo sé que me pegaba, me pegaba, me pinchaba por todos lados. Todas las puñaladas que tengo son en las costillas, en el cuello, en la cara, en el ojo. Fue terrible, aterrador”.

En estos momentos la víctima se recupera de las lesiones en un ojo, herida más complicada, junto con la del codo. Además tiene cortes en el cuello, en los brazos, en las piernas y en la espalda.



Sarria está detenido en la Comisaría 13B, acusado de tentativa de homicidio en el marco de violencia de género. La investigación del hecho está a cargo del Juzgado N°29 y de la Fiscalía Núñez-Saavedra, cuyo titular es José Campagnoli. Antes de su aprehensión, y después de asestarle una veintena de puñaladas a la madre de su hija, intentó suicidarse con el mismo cuchillo, motivo por el cual el SAME lo tuvo que derivar al Hospital Pirovano. Se espera que declare.

Cómo fue el intento de femicidio

El atroz episodio ocurrió este lunes a las 20.45 en el local de “Big Pizza” de Quesada al 2300. El personal de la Comisaría Vecinal 13 B recibió un alerta sobre la presencia del sospechoso, que se encontraba con una actitud agresiva en el comercio, según informó la Policía de la Ciudad a la agencia Noticias Argentinas.

Según se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad del local gastronómico, Sarria entró al comercio y comenzó a agredir verbalmente a la mujer, quien reaccionó con temor alejándose físicamente del hombre.

Sin embargo, el youtuber irrumpió en el área de la cocina, donde ella se estaba escondiendo, y la arrinconó contra una esquina. Allí empezó a apuñalarla con un cuchillo en el abdomen, el cuello y el rostro.

Dos testigos, un compañero de trabajo de la mujer y otro que sería un cliente, trataron de ayudar a la víctima en medio del brutal ataque mientras le arrojaban palos y bandejas del mismo comercio al agresor. La mujer fue trasladada al Hospital Pirovano en una ambulancia del SAME. Se encuentra fuera de peligro.

