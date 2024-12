La Justicia ratificó al juez Edmundo Rabbione al frente del caso que investiga el triple lesbicidio del barrio porteño de Barracas en el que fueron asesinadas Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Roxana Figueroa, mientras que el magistrado reconoció el vínculo afectivo entre Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, y su pareja y la aceptó como querellante.

Sofía había solicitado que Rabbione sea recusado porque la revictimizaba y por "no haber cumplido con la debida diligencia reforzada para casos de violencia hacia las mujeres y personas integrantes del colectivo LGBTIQ+".

A su vez, presentó este pedido porque Rabbione no consideró la masacre como un crimen de odio, no aplicó la perspectiva de género y no preservó pruebas claves para la investigación.

La Sala siete de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó al juez luego de alegar que los motivos planteados por la sobreviviente "no se encuentran entre los taxativamente enumerados en el art. 55" del código procesal…", "más allá de la razón o no que le pudiera asistir a la acusadora particular respecto de la pertinencia de la producción de algunas medidas probatorias…" que Sofía había solicitado.

Tras la determinación del tribunal, Rabbione dio lugar a los fundamentos manifestados por Castro Riglos y la reconoció como querellante de su novia Andrea Amarante.

El próximo lunes 30 de diciembre se realizará una audiencia virtual en la que se brindarán detalles ante Rabbione contra su decisión de unificar las querellas, otra fallo que Sofía criticó porque según ella el magistrado tomó sin tener en cuenta los derechos de las damnificadas, y que impide su lucha para que el ataque se reconozca como lesbicidio.

El 6 de mayo pasado, Justo Fernando Barrientos, un vecino de las cuatro mujeres en el hotel Canarias, situado en la calle Olavarría 1621, lanzó una bomba molotov a la casa en la que convivían Andrea, Sofía, Roxana y Pamela y mató a tres de ellas.

Según indicó en diálogo con este medio la asesora de Castro Riglos, Luli Sánchez, Barrientos se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario número uno de Ezeiza.

En tanto, Sofía está en Casa Andrea, un hogar transfeminista inaugurada hace poco más de un mes donde viven varias mujeres.