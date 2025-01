“Vayan pasando compañeros, vayan pasando para el fondo”, como quien recibe a los invitados, Milagro Sala atiende a las personas que hicieron una caravana a nueve años de su detención arbitraria. Bajo la sombra de un parral en el patio de la casa de La Plata, donde cumple prisión domiciliaria, la lideresa de la Tupac Amaru los espera ansiosa. Y la casa se va llenando: por el pasillo desfilan los partícipes del encuentro, que es un acompañamiento, pero que también parece un festejo, un abrazo colectivo. Mientras camina por el pasillo de ingreso, un guitarrista rasguea “Entra a mi hogar”, de los Manseros Santiagueños y, por un momento, el patio se convierte en una peña. “Sigan pasando, compañeros. Después nos sacamos las fotos”, pide Milagro, que los espera con un cuello ortopédico de goma y se sostiene con un bastón.

Ayer se cumplió un nuevo año de la detención de Milagro Sala por acampar en la plaza principal de Jujuy, frente a la Casa de Gobierno, para rechazar las medidas del entonces gobernador radical Gerardo Morales. Esa fue la primera causa, a la que después se le sumaron más de una decena y por las que hoy continúa presa, a pesar de las numerosas denuncias de irregularidades procesales, no solo de sus abogados sino también de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si mañana me dicen de recuperar la libertad, por supuesto que me daría alegría, pero me daría también mucha tristeza. Porque ya no tengo ni a mi marido ni a mi hijo, no tengo a muchos de mis compañeros. Mi vida no sería lo mismo, yo sigo llorando la partida de mi hijo y de mi marido”, le dice a Página/12. “No está Hebe (De Bonafini) ni tantos compañeros. ¿Te imaginás si salgo a la calle?, mi país ya no es el mismo porque lo hicieron retroceder 50 años”, agrega.

Créditos: Sandra Cartasso

De caravana

La caravana para exigir su liberación y denunciar que es una presa política comenzó en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, muy cerca del Congreso de la Nación, y desde allí un grupo de militantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, se trasladaron a La Plata para encontrarse con las columnas de la Tupac Amaru y el Frente Milagro Sala, que se concentraron en la Plaza Moreno, frente a la Catedral, y que antes pasaron por la Gobernación para agradecerle a Axel Kicillof el apoyo a Milagro desde que fue trasladada de Jujuy a Buenos Aires para realizar un tratamiento médico. Con 34 grados de temperatura (y otros tantos más de sensación térmica) y sin una nube que atenúe los rayos impiadosos del sol, la movilización llega a la casa en el barrio Villa Elvira con paraguas, bombos y las banderas blancas de la organización que llevan las imágenes de sus históricos referentes: Tupac Amaru, el Che Guevara y Evita.

Créditos: Sandra Cartasso

Graciela Calizaya camina sobre el asfalto caliente, llegó hace un día desde Jujuy junto a otros treinta compañeros de la Tupac Amaru. Una organización les había ofrecido un club para que puedan alojarse, pero ellos prefierieron acampar en el patio de Milagro Sala, al fondo, bajo las higueras. Son tantos en la casa que, a veces, el agua se acaba y hay que esperar hasta que el tanque se vuelva a llenar. “Hoy en Jujuy ser de la Tupac es ser objeto de persecución. No podés usar una remera de la Tupac porque ya te persiguen, ya te arman causas. Y nos quitaron todo, todas las cosas que hicimos: las piletas, las viviendas, los polideportivos, todo para destruirlo. Ahora hay abandono en esos lugares, ni siquiera lo utilizaron para tener a los niños un verano bañándose ahí”, cuenta.

Créditos: Sandra Cartasso

La resistencia

Mientras habla con este diario, Milagro Sala extiende su pierna izquierda sobre una silla, tiene una trombosis y la inflamación le produce dolor. Al lado, “Gastoncito”, un nene de unos 10 años, le ceba tereré. “Es mi nieto de corazón, 100 por ciento tupaquero”, dice ella. Hace un repaso de su vida presa y de la persecución que le iniciaron Gerardo Morales y Mauricio Macri y que todavía continúa. “Es muy triste porque me siguieron llenando de causas, mi marido estaba en los últimos días de su vida y me hicieron un allanamiento donde lo filmaron y lo mostraron por todos lados. Había y hay una persecución muy grande y visceral en contra de mi familia y de mis compañeros. Yo creía que iban a terminar, pero siguen”, agrega.

En la previa a la llegada de la caravana, Milagro Sala está ansiosa, da órdenes, se ríe, abraza a sus compañeros. “Corran estas sillas más adelante así entran todos”, dice y mira a una persona que está tapando el mural del artista Isaac Vargas, que en breve será descubierto frente a todos los invitados. “¿Cuándo viste a una negra darle órdenes a un gringo?”, le pregunta y se ríe. Va y viene por el patio, observa la disposición de un escenario improvisado con palets de madera, camina con cautela y suelta: “Renga, renga pero que venga”. Después se envalentona y se sincera: “Tengo que resistir como dirigente, pero eso no quiere decir que no tenga dolor. A veces me siento con bronca, impotente, de no poder salir a defender a mis compañeros”, reniega.

Créditos: Sandra Cartasso

Habla del daño que el gobierno de Javier Milei le está haciendo al país y dice que “lo que hoy estamos viviendo no es una democracia porque no hay libertad de expresión”. También habla de la dirigencia que debe oponerse pero que “está paralizada”. “Lamentablemente hay muchos dirigentes que no sé si es por miedo, o qué, pero hoy no están saliendo a la calle, y el que sale, llega hasta cierto lugar y se vuelve. Hoy los argentinos no necesitan que los dirigentes los lleven a pasear o a dar la vuelta a la calesita. Antes aumentaba la luz y nosotros estábamos en la calle, hoy no poder hacer nada me pone mal. Me pone mal no poder salir a pelear”, dice.

El acompañamiento

“Estar hoy con la compañera Milagro es sumamente importante porque también es parte de nuestras frustraciones”, dice el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a Página/12. “Ya está cumpliendo 3 cuartos de la condena, ella tendría que tener una libertad condicional y no se está llevando adelante porque siempre fue un tema político y no judicial. Hay una clara persecución de los poderes reales de Jujuy, porque ahora ya Morales no está en el gobierno y, sin embargo, Milagro sigue sufriendo la persecución y el hostigamiento de los poderes concentrados de la provincia”, explica.

Juan Vitta, integrante de la Mesa Nacional y del Frente Barrial de la CTA, que llegó con la caravana de autos que vinieron por la autopista con carteles y wiphalas, habla también sobre el por qué Milagro Sala sigue presa después de tres gobiernos diferentes: “Hubo cambios de gobierno, pero esos poderes económicos son permanentes. El lawfare en América Latina es una herramienta de los poderosos para disciplinar, para aplicar correctivos a quienes se animan a discutirlos. Milagro Sala representa la posibilidad de derecho y la resistencia a todos estos poderes, los eventuales, como Milei o Morales, o los permanentes, como los dueños de todo en la Argentina. Y a eso lo vamos a dar vuelta”, explica.

Créditos: Sandra Cartasso

La secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo, coincide: “El objetivo del poder económico y político es acallar su voz y la de la Tupac en función de sus negociados: el extractivismo, el negocio del litio y de los minerales y de las tierras caras. Buscan disciplinar y acallar a quienes se levantan en defensa de sus territorios, en defensa de sus derechos”, agrega. Además, se refiere a la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en el sostenimiento de esta situación: “Es imperdonable que el gobierno democrático anterior no la haya liberado y es imperdonable que las fuerzas políticas, populares, no hayamos podido entre todas lograr su libertad”.

El diácono de Curas en Opción por los Pobres Ricardo Carrizo también habla de esa responsabilidad. “Siempre le decíamos que la íbamos a sacar y lo intentamos de todas las formas, con idas y venidas, pero no se logró. El que tenía el poder de la birome para poder resolverlo tuvo más miedo a las tapas de diarios que a enfrentar la realidad. Los abogados de lesa humanidad le habían presentado todos los motivos legales para poder hacerlo a nivel de legislación nacional e internacional, y sin embargo, escudándose en no querer romper la Constitución, simplemente tuvo miedo”, analiza.

El símbolo

“Te extrañamos en Jujuy”, le dice una comunicadora y la abraza mientras llora. Milagro Sala también llora y extiende el abrazo. Se sueltan y Milagro la vuelve a rodear con sus brazos. En ese encuentro hay admiración, cariño, pero también nostalgia. Hay incertidumbre y esperanza.

“Milagro es todo un símbolo de lucha, de encuentro de generaciones y de la importancia de lo que significa una comunidad organizada”, dice Carrizo. Para Naddeo, “representa a una mujer perseguida por ser mujer, por ser pobre y por provenir de sectores indígenas. En ella está representada la opresión más brutal, que es la opresión de un patriarcado misógino y de un poder político patriarcal”.

“Milagro nos representa a todos, es dignidad, lucha, trabajo y educación. Eso es lo que ella nos enseñó y por eso hoy vinimos desde Jujuy a abrazarla”, resume Graciela Calizaya.