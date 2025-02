Con el entusiasmo de los resultados y el impulso de su juego, Central pone a prueba su muy buen arranque de año esta noche en San Juan. El canaya visita a San Martín, rival que todavía no ganó y sufre de la adaptación a la máxima categoría. Ariel Holan no hace cambios pero lleva al banco de suplentes a Federico Navarro, el último de los refuerzos en sumarse al plantel. Luca Martínez Dupuy, en cambio, se va a Godoy Cruz.

Central venció a Lanús con facilidad pero sin llegar al nivel que desplegó en Mendoza ante Godoy Cruz en la primera fecha. Pero los triunfos consecutivos no solo tienen al canaya como líder de su zona sino que entusiasmó a sus hinchas con su rendimiento. Es que el equipo de Holan se muestra de visitante tan ambicioso como cuando juega de local. Y esta noche el canaya tendrá la ocasión de visitar a un rival que aún está a la tarea de encontrar su forma de jugar en la maxima categoría.

El entrenador de Central solo prestó atención a la recuperación física de los jugadores tras el triunfo con Lanús. Holan no tiene ninguna duda sobre el once titular y hoy lo pone en cancha por tercera vez sin cambios. La única modificación que hace el entrenador estará en el banco de relevos. Afuera de los que ayer viajaron a San Juan quedó Jonatan Gómez, de errático nivel en el equipo. En su lugar aparece Navarro, quien el lunes fue presentado como nuevo refuerzo. El ex Talleres llegó para ser titular y es probable que cuando tenga oportunidad de jugar pujará por quedarse en la alineación inicial.

San Martín de San Juan, en cambio, viene de igualar con Deportivo Riestra en Buenos Aires. Pero hizo su estreno en la máxima categoría con derrota de local ante Atlético Tucumán. Para el equipo de Raúl Antuña urge una victoria que acomode en la tabla al club. Hay dudas aún sobre el once titular del verdinegro debido a que no fue bueno lo del equipo en las dos primeras fechas del Apertura.

Por otra parte, anoche la dirigencia canaya vendió la mitad del pase de Luca Martínez Dupuy a Godoy Cruz.

San Martín (SJ): Borgogno; Cáseres, Alvarez, Molina, Recalde; Casa, Pelaitay, Olguín; Federico González, Sebastián González, Montagna. DT: Raúl Antuña.

Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sández; O’Connor, Ibarra, Malcorra; Duarte, Campaz; Copetti. DT: Ariel Holan.

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan)

Hora: 19

TV: TNT Sports