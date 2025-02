”El domingo ante Aldosivi tenemos el compromiso de mejorar y ganar”, asumió Mariano Soso ayer en Bella Vista. El técnico de Newell’s reconoce que está en juego su continuidad en los próximos partidos pero cree en la recuperación del equipo con la llegada de más refuerzos. Mañana debuta en el arco Keylor Navas

La Lepra recibe a Aldosivi mañana a las 19.15. El rival también perdió los dos primeros partidos del torneo por lo cual no habrá tolerencia en el parque para otro resultado que no sea un triunfo. Y Soso no desconoce la situación: “Va a ser un juego de necesidades. El objetivo es mejorar nuestro juego para poder construir nuestra primera victoria de local, por nosotros, por la gente, por la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Proyecto un partido para tomar el protagonismo. Vamos a tener que tener paciencia, ser persistentes y atacar con determinación”, confió el entrenador rojinegro. “El contexto lo asumimos con responsabilidad y somos conscientes de los colores que representamos, jugamos para salir a representar al hincha. Que se vea un equipo que lo represente. Hay que poder enfocarnos en el juego, en las dificultades del rival y superarlo”, agregó Soso.

El técnico no confirmó mañana el debut de Navas en el arco pero su ingreso es un hecho. “Trabajó la semana completa, se adaptó muy rápido y puede ser considerado para atajar el domingo. Estará entre los concentrados”, adelantó. El técnico espera por un nueve y se negocia la salida de Juan Manuel García. “Hay gestiones en curso por otros delenteros. No son apuestas. Militan en el fútbol extranjero. La idea es que llegue un nueve que nos de un salto cualitativo”, asumió. Y ese jugador es Tomás Badaloni, ex Godoy Cruz de presente en Necaxa de México. Mientras que para el mediocampo se habla con Luciano Herrera, de actualidad en Defensa y Justicia.