Dos adolescentes que permanecían desaparecidos desde el jueves pasado fueron hallados muertos en el partido bonaerense de Florencio Varela. Fuentes policiales informaron que se trata de Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, compañeros de la escuela Secundaria número 63 de la zona.

Las dos menores fueron encontrados sin vida debajo de un puente, cerca de la fábrica de baterías Champion, en las inmediaciones de la plaza de la localidad de Bosques.

Si bien algunos trascendidos señalaron que los cuerpos estaban maniatados ese detalle no fue confirmado por la Policía.

De acuerdo a la información señalada, aún no está confirmado si se trató de un doble crimen o de un homicidio seguido de suicidio.

El jueves pasado los padres de Salvatierra, quien asistía a segundo año del colegio, alarmados por la ausencia prolongada del joven, realizaron la denuncia al 911.

Por su parte, Omar Gallardo, padre de Paloma -iba a quinto año-, afirmó que su hija ese mismo día fue vista por última vez cuando se dirigió al gimnasio, ubicado a unas siete cuadras de la plaza, alrededor de las 18.

La chica no regresó a su casa y al ser las 21 empezaron a preocuparse y pensar que algo malo pudo haber ocurrido. El hombre hizo una denuncia telefónica por medio de la línea 145. "Me preocupa que detrás de la desaparición de estos jóvenes pueda haber un caso de trata de personas", aseguró en su momento, aunque esta hipótesis aún no ha sido avalada por las autoridades.

Ambos adolescentes contaban con teléfono celular, lo que inicialmente generó esperanzas de poder rastrear sus ubicaciones. Sin embargo, tras intensas búsquedas, sus restos fueron descubiertos debajo del puente.

Efectivos de la comisaría de la zona y peritos de la fuerza bonaerense trabajaron durante varias horas en la escena del crimen y hasta el momento la hipótesis más firme habla de un "doble homicidio".