Es el primer día del resto de la vida para Peter Parker. Tiene avena tostada en la mochila, la tía May lo lleva en auto a la escuela y aún no lo ha picado ningún insecto todo poderoso. Así comienza Tu amigo y vecino Spider-Man (reciente estreno de Disney+), la entrega animada de diez capítulos que vuelve a las bases del personaje creado por Stan Lee. Y la mención al viejo jerarca de Marvel no es casual, porque la serie busca emular el corte visual de los comics antes que anudarse con las infinitas redes tejidas por el spiderverse y el MCU.

Al estilo de lo que hicieron Masters of the Universe: Revolution y X-Men ’97, se le pasa el plumero a la cultura pop con una estética retro y sonora (hay hasta una nueva versión del tema original del cartoon). Claro que de tanto en tanto aparecen viejos conocidos de la factoría superheroica. De hecho, el joven Parker adquiere sus poderes en medio de una lucha entre Dr. Strange y Venom. Sin embargo, quienes ascienden varias posiciones son Nico Minoru como su mejor amiga y Norman Osborn. Antes de transformarse en Duende Verde, el sujeto será el necesario mentor para el héroe en ciernes. Entre correrías y salvatajes en el barrio aparece este Spider-Man en clave Juvenilia.