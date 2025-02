El diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, cruzó al Gobierno de Javier Milei en medio los intentos por convocar a sesiones extraordinarias un temario reducido de temas sin incluir el Presupuesto y con el objetivo de discutir la eliminación de las PASO para las elecciones 2025.

Guiliano afirmó en una entrevista con la 750 que “el Gobierno tiene una nula tolerancia al debate", y que "es el único país donde el presidente de la Comisión de Presupuesto hizo una conferencia de prensa y dijo que se lleva la pelota y que no se discute más. Eso es una barbarie democrática”.

Giuliano dijo que “el debate es natural con la democracia, con el diálogo y la necesidad de ponerse de acuerdo". "El Gobierno retiró el presupuesto porque no quiere discutir. Y tiene un presupuesto del 2023”, agregó.

Pero, ¿qué sí quiere debatir el Gobierno? Su propia agenda. Así lo señaló el diputado opositor: “Hay una situación de mucha gente de desencanto con una política que se mira el ombligo y que lo único que espera la gente de la política es que les resuelva los problemas”.

“Cuando se ve un encapsulamiento de la política, y esto lo vemos en el Congreso cotidianamente. El presidente llama extraordinarias mirándose el obligo, solo con temas que le interesan a él y su espacio político. Y sin enfocarse en la pérdida del empleo, en las pymes”, afirmó.

Tras lo que cuestionó: “Es un temario que pone el presidente. No está abierto. Y pone algunos temas que son propios de la jerga política. Y no, por ejemplo, el tema central que es el Presupuesto. Argentina sin presupuesto es una Argentina autoritaria. El Presidente decida en qué va a invertir y en qué no va a invertir”.

En este contexto, uno de los temas centrales que se va a poner en debate es la posible suspensión de las PASO, junto en año elector. Y si bien tiene muchas caricias a la iniciativa del Gobierno, Guiliano adelantó que buscarán acompañar un proyecto con modificaciones.

“Si un partido político no tiene internas, no resulta razonable forzar a la población a ir a decir algo que no hay que dirimir. Es una cuestión casi de sentido común. Pero el criterio con el que el Gobierno hace alusión a esto no acordamos. Dicen que es un gasto. Y la democracia no tiene gastos, tiene inversiones”, dijo.

Tras lo que se distanció: “Si no hay nada que decidir, no obliguemos a la población a decidir algo que está resuelto. Si se logra ahorrar 250 millones de dólares que dicen que cuestan las PASO decimos que no tiene que ir otra vez a rentas federales, sino que tiene que tener destinos muy concretos que tienen que ver con las necesitas más acuciantes que tiene Argentina y que el Gobierno ha abandonado”.