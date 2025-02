"En la Provincia no hay centros de hormonización. Esto es mentira", dijo el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, luego de que el presidente Javier Milei asegurara que en Buenos Aires existen 240 centros de hormonización donde se realizan tratamientos de cambio de género a menores de edad.

"Los consultorios con perspectiva inclusiva son espacios preparados con formación especial para atender a una población con menor expectativa de vida, por varias razones, pero entre ellas la falta de acceso adecuado a la salud", aseguró el ministro que explicó que esos consultorios "no son centros de hormonización y no se hacen cirugías de reasignación de género en menores".

"La identidad de género en nuestro país es una Ley, que incluye aspectos sanitarios. No es una opción del presidente cumplir o no las leyes, está obligado. Mentir y confundir todo es solo muestra de ignorancia, maldad y homofobia”, sentenció el funcionario bonaerense.

“A ver, digamos, ¿vos te parece que una criatura, que un menor, esté en condiciones de saber si, digamos, o sea, la verdad, yo no sé lo que piensa la gente. Ahora, desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura, digamos, mientras que le llenan la cabeza, que es otra cosa distinta a lo que dice su biología”, había dicho el Presidente en la charla que el lunes por la noche compartió en el canal LN+.

Según Kreplak, sus declaraciones no son falsas, sino que sirven para alimentar un discurso de odio que afecta directamente a una de las poblaciones más vulnerables del país: la comunidad trans dentro de otra más amplia que la engloba que es el colectivo LGBTIQ+.

De este modo, el ministro de Salud desmintió a Milei, señalando que ni las cirugías de reasignación de género ni los tratamientos hormonales se hacen en menores de manera sistemática en la Provincia. "No se realizan ni tan simplemente, ni tan rápidamente y mucho menos a menores. Los consultorios con perspectiva inclusiva no son centros de hormonización", enfatizó Kreplak.

Además, recordó que la identidad de género en Argentina está amparada por la Ley 26.743, que establece el derecho de las personas a ser tratadas y reconocidas conforme a su identidad autopercibida, así como a acceder a tratamientos médicos específicos. "Cumplir o no la ley no es una opción para el presidente, está obligado a respetarla", sostuvo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, también se pronunciaron en contra de los dichos del mandatario, denunciando que su retórica promueve la estigmatización y el rechazo hacia ciertos sectores de la sociedad.

Qué son y cómo funcionan los consultorios con perspectiva inclusiva

Los consultorios con perspectiva inclusiva no son centros de hormonización, sino espacios dentro de hospitales públicos destinados a brindar una atención integral a la población LGBTIQ+, con énfasis en las personas trans, según explicó Kreplak en una entrevista con en Radio 10. De acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud bonaerense en 2023, existen 142 establecimientos públicos de salud en la provincia de Buenos Aires que forman parte de la Red de Cuidado y Atención a la Diversidad. De esos, solo 29 realizan acompañamiento de niñeces y adolescencias.

Estos consultorios fueron creados para abordar una problemática tan puntual como alarmante: la comunidad trans enfrenta graves barreras para acceder al sistema de salud, lo que impacta directamente en su esperanza de vida. Esto fue detallado por el ministro, quien aseguró que la expectativa de vida de una persona trans en Argentina es de 35 años, casi la mitad de la media nacional. Entre los factores que explican esta cifra se encuentran la discriminación, la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados y la exclusión social y económica.

Pablo Díaz, médico ginecólogo y jefe del Servicio de Diversidad del Hospital Provincial de Wilde, dijo a Buenos Aires/12 que los consultorios con perspectiva inclusiva son espacios de atención transdisciplinaria. Esto significa que los pacientes no solo son atendidos por un médico, sino por un equipo compuesto por profesionales de diversas áreas, como ginecología, psicología, clínica médica, fonoaudiología, kinesiología y trabajo social.

El objetivo es garantizar un acompañamiento integral y evitar que las personas trans sean víctimas de prácticas médicas discriminatorias o de desconocimiento por parte de profesionales no capacitados en diversidad de género. "Durante muchos años, quienes no encajaban en la dicotomía varón-mujer no encontraban un lugar donde recibir asistencia médica adecuada. Muchas veces, esas personas fallecían o sufrían patologías de fácil resolución por el solo hecho de no ser atendidas", contó Díaz.

Estos consultorios también atienden otras necesidades médicas de la población trans, como el tratamiento de enfermedades crónicas, chequeos ginecológicos y consultas sobre salud mental. “No son espacios exclusivos para la hormonización ni centros de cirugía de reasignación de género”, aseguró.

El impacto y el rechazo a los discursos de odio

Más allá de la desmentida de sus declaraciones, el discurso de Milei se inscribe en una estrategia política más amplia que busca instalar una narrativa hostil contra la diversidad de género y otras poblaciones vulnerables, de acuerdo a lo expresado por Kreplak. En junio pasado, Milei eliminó el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Recientemente, en el Foro de Davos, el presidente ratificó posturas atacando abiertamente a las políticas de género y relativizando la violencia contra las disidencias.

En este marco, Portos, advirtió sobre las consecuencias de estos discursos. "Las declaraciones de Milei producen movimientos culturales de rechazo y estigmatización. No está simplemente dando su opinión, está generando pánico social con frases violentas", advirtió.

Un ejemplo claro de este impacto es el crecimiento de los ataques contra personas trans en los últimos meses. Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el aumento de la violencia verbal y física contra la comunidad, alimentada por discursos oficiales que refuerzan prejuicios y estigmatización.

Desde hace tiempo, el gobernador Axel Kicillof viene condenando los dichos del Presidente, señalando que su violencia verbal tiene efectos concretos en la sociedad. "¿Cómo se le puede explicar a un estudiante que no debe insultar a quien piensa distinto, cuando el presidente lo hace todo el tiempo?", cuestionó días atrás.

Además, Kicillof recordó que Milei manifestó en reiteradas ocasiones su rechazo a los derechos de género. En campaña, el entonces candidato presidencial comparó la coparticipación con la violación de mujeres y aseguró que el Estado es un "pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina", en un intento de asociar la diversidad sexual con prácticas aberrantes.

Frente a este panorama, el debate sobre los consultorios con perspectiva inclusiva aparece como algo que va mucho más que una disputa por decisiones de políticas públicas, ya que según el gobierno bonaerense es un reflejo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en un contexto de retroceso y ataques desde el gobierno nacional.

Lejos de ser "centros de hormonización" donde "se amputan genitales", como dijo Milei, estos espacios cumplen un rol fundamental en la atención de una población históricamente vulnerada, garantizando su derecho a la salud y a una atención libre de discriminación, reafirmaron desde la cartera de salud que conduce Kreplak.

Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires insiste en sostener estos consultorios a pesar de la falta de apoyo nacional, la comunidad LGBTIQ+ continúa resistiendo los embates de un discurso de odio que amenaza con desandar décadas de avances en derechos humanos.

Crisis de salud mental: el dato que Milei ignora

Más allá de la discusión en torno a los consultorios y las acusaciones falsas de Milei, Kreplak habló este martes sobre las situación general del sistema sanitario y e hizo especial hincapié en uno de los aspectos que más lo preocupa en la actualidad: el aumento de los suicidios en la provincia de Buenos Aires. Un fenómeno que Kreplak relaciona con la creciente hostilidad social y el deterioro de las condiciones de vida.

"Los asesinatos en la provincia son menos que antes (bajaron de 63 a 44 entre enero de 2024 y el mismo periodo de 2025 según datos oficiales), pero lo que ha crecido de manera exponencial es la cantidad de suicidios. Se duplicaron en el primer año de Javier Milei en el poder y ya son el doble que los homicidios", aseguró el ministro de Salud.