Finalmente, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) consiguió en la tarde de ayer el dictamen para dar tratamiento este jueves a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que deberían realizarse en agosto. La "primera victora" del oficialismo en lo que sería el principio de la reforma política se dio por el apoyo de bancadas dialoguistas y de cuatro legisladores de Unión por la Patria (UxP).

En la previa de la sesión de mañana, que se iniciaría al mediodía, se anticipa que la provincia de Salta aportaría la totalidad de los votos de sus siete diputados nacionales. Del grupo, compuesto en su mayoría por oficialistas y dialoguistas, sorprende un posible voto a favor de Emiliano Estrada (UxP), que hasta ahora se opuso sistemáticamente a las iniciativas del oficialismo.

En diálogo con Salta/12, el legislador nacional puso un manto de duda sobre lo que sucedería el jueves, dijo que después de que el oficialismo obtuviera el dictamen "no está tomada todavía la postura, pero la mayoría se inclina por no acompañar". Dentro de UxP se dieron distintos cruces ante el proyecto de suspensión, lo que no ocurría con la intención de eliminar las PASO, que tenía un rechazo rotundo.

Estrada ya dijo a este diario que le parece que "está bien suspenderlas por este año, hay un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, tanto en el oficialismo como la oposición, en el marco de semejante ajuste que viene llevando adelante el Gobierno Nacional".

En ese momento respaldó su posición sosteniendo que le resulta lógico reducir costos de una elección, sobre todo siendo una legislativa. "Nosotros tenemos la postura de que deben suspenderse pero no eliminarse, creemos que (las Primarias) sí son un ordenador para las elecciones ejecutivas principalmente, lo hemos visto en el caso de Cambiemos en el año 2015, lo hemos visto en el caso de Juntos por el Cambio en el 2023, donde se pudo dirimir la interna entre Bullrich y Larreta, y también en Unión por la Patria, entre Massa y Grabois", afirmó hace siete días.

Sin embargo, ese primer acuerdo se rompió en los últimos días y el bloque de UxP acordó no dar las firmas para el dictamen. No obstante, este primer objetivo no pudo concretarse ya que los santiagueños Bernardo Herrera y Ricardo Daives, junto a los catamarqueños Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega, dieron ayer sus firmas, y aportaron así el apoyo de los gobernadores peronistas Gerardo Zamora y Raúl Jalil.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llamó a sesión para este jueves aún sin contar con la totalidad de votos confirmados, dado que los integrantes del bloque radical no han manifestado posturas claras, aunque el oficialismo confía en que contarán con su ayuda nuevamente. UxP ya anunció que no dará quorum para la sesión.

Inicialmente el oficialismo apuntaba a la eliminación de las PASO, pero la negación de UxP, los radicales y algunos bloques cercanos al oficialismo torcieron ese propósito, quedando sólo en suspensión. Se descartó también la inclusión de cambios a la ley de financiamiento de las campañas, que obligaba a los partidos a sostenerse con más aportes privados, además de restricciones en los procesos de creación y sostenimiento de los partidos.

Si se aprueba el proyecto modificado del oficialismo (necesita 129 votos para eso) se suspenderán las primarias de agosto y además se facultará al presidente Javier Milei a ajustar el calendario electoral.

Era sabido

Además de Estrada, la bancada de Salta está integrada por Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno, de La Libertad Avanza, y por Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, de Innovación Federal, que responden al gobernador Gustavo Sáenz, muy cercano al oficialismo nacional. No sorprendería la votación a favor de los seis legisladores dado que los primeros son libertarios de primera línea, y los segundos integran uno de los bloques dialoguistas y vienen acompañando las propuestas de LLA.

La presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, difundió ayer un video en sus redes sociales en el que se preguntó si "era hora o no de eliminar las PASO en Argentina", invitando a los habitantes de la provincia a dar su opinión. La diputada explicó que a través de las PASO la ciudadanía que elige quiénes van a ser los candidatos que se presenten a las elecciones generales, mientras que, sin PASO, "esto se resuelve dentro de los partidos políticos o frentes".

Si bien en el bloque no hay una decisión tomada, y ayer se reunieron antes de que se inicie el tratamiento en comisión, los 8 diputados del espacio podrían dar su voto a la suspensión. En el caso de los salteños no sería una sorpresa, puesto que además de acompañar las iniciativas nacionales, el gobernador Gustavo Sáenz, logró en octubre pasado la eliminación de las Primarias en la provincia, después de suspenderlas en 2021 y 2023.

Por el lado de los libertarios, Emilia Orozco dijo a Salta/12 que no solamente está a favor de la eliminación de las PASO (como lo planteaba el proyecto original) sino que acuerda con "todo el paquete de reforma electoral". "Las PASO han sido instaladas como una medición, en principio como herramienta para aquellos espacios que no se ponían de acuerdo de quiénes iban a ser sus candidatos y luego se han ido transformando como encuestas de cada uno de los partidos políticos", dijo. Aseguró que esta transformación en encuestas les termina saliendo "carísimo a los argentinos y creo que es momento de eliminarlos".

Asimismo, Orozco consideró que de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, las provincias deberían adherir. "Vengo de la provincia de Salta, una de las provincias más pobres, y veo que nada de las medidas que se toman a nivel nacional lo aplican los gobiernos del interior", sostuvo, a pesar de que en Salta ya se eliminaron las PASO, y que además viene siendo la jurisdicción "laboratorio" de apuestas del oficialismo, como el cobro del servicio a la salud a personas extranjeras no residentes y la colocación de un alambrado en la frontera con Bolivia.

De los siete representantes nacionales por Salta, este año se ponen en juego tres bancas, las que ocupan Emiliano Estrada, Pamela Calletti y Carlos Zapata.