La pregunta que cabe hacerse es si la actual administración tiene bases materiales e institucionales suficientes para tener éxito, aunque sea parcial, en sus pretensiones de refundación de los vínculos políticos y económicos que, actualmente caracterizan a la sociedad argentina.

Si bien es una cuestión que solo el tiempo contestará, no está de más ensayar un ejercicio de prospectiva de modo de preparar a los actores sociales para el futuro, o en su defecto, elaborar la agenda de reconstrucción de la Argentina una vez que este experimento social haya sido reemplazado por una entente política cuyo cuerpo doctrinario esté más acorde con las características reales de la sociedad que le toca administrar. Aunque no lo parezca, ambas opciones no son excluyentes y hasta, llegado el caso, pueden ser secuenciales. La definición del alcance temporal dependerá precisamente del potencial éxito parcial de esta administración.

Clima de época

La pertinencia de esta pregunta en el aquí y ahora es que el principal activo de éxito de la actual administración, esto es, los postulados políticos e ideológicos que la sostienen han sido reforzado por la asunción del nuevo gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump, quien fue reelecto luego de un interregno de administración demócrata, con un poder reforzado por la detentación de mayorías parlamentarias en ambas cámaras y una composición conservadora de la Corte Suprema de Justicia de su país.

Contra la opinión de la mayoría de los analistas convencionales, el principal lazo de complementariedad con la administración Milei no es ideológico sino económico. En general, campea en el análisis progresista la idea de un corpus compartido de agenda anti-derechos entre personajes parecidos pero que, en lo económico tienen recetas diferentes y contrapuestas que tarde o temprano chocarán. Nada más equivocado y se verá porqué.

La segunda saga del gobierno de Trump es en realidad la respuesta más acabada a una crisis de la capacidad de reproducción del capitalismo en los países centrales del sistema. Este fenómeno, que lleva gestándose más de medio siglo, se caracteriza por la pérdida de eficacia de la obtención del excedente por el tradicional medio de la producción de mercancías y el paulatino reemplazo por la desposesión como principal fuente de acumulación de riqueza por parte de la clase empresarial.

Entendido este último concepto como el conjunto de estrategias que apuntan a la valorización del capital en actividades que no generan valor real, tales como la especulación inmobiliaria y financiera, la toma de posesión a precio vil de recursos naturales o la minería de datos personales.

Eso no quiere decir que la modalidad tradicional de obtención del excedente haya perdido dinámica, sino que, simplemente, se trasladó de lugar geográfico, de los países centrales a potencias emergentes lideradas por China y secundadas por países como India, actualmente tercera potencia mundial, Rusia, Corea, Vietnam o Brasil.

Paradójicamente, la globalización, gestada ideológicamente en los países centrales terminó beneficiando en términos de ecuación de poder económico a los países citados cuya práctica política original dista mucho de los postulados económicos y políticos globalistas.

Giro trumpista

En ese marco, el giro proteccionista y conservador de la administración trumpista es un intento de frenar la decadencia relativa no sólo de Estados Unidos sino también de sus aliados occidentales, donde promueve también giros del mismo signo político e ideológico.

Desde el punto de vista de la alianza de clases, la recién asumida administración estadounidense se vertebra en torno de las gigantescas plataformas comerciales y comunicacionales, conocidas como empresas tecnológicas cuyo objetivo material es la aceleración de la rotación de capital y cuyo crecimiento económico y de poder político es también consecuencia de la globalización. Se deja para discusiones futuras si esto constituye o no tecnofeudalismo, pero lo cierto es que este agrupamiento constituye el eje principal de la alianza que actualmente administra el estado de Estados Unidos

Relaciones carnales II

Dicho esto, la mentada oposición en el campo de lo económico entre las ideas de Trump y de Milei, que no dejan de ser ciertas, no habilitan a pensar que tarde o temprano se enfrentarán. El equívoco supone que la administración argentina piensa en el aumento del bienestar general de los empresarios y que el conflicto surgirá cuando el giro proteccionista de Trump obstaculice las exportaciones argentinas.

Nada más alejado de la realidad. El pensamiento convencional todavía no acaba de comprender la naturaleza de la alianza de clases que sustenta la actual administración, que está encabezada por el bloque de los capitales minero y financiero internacional y en donde los industriales concentrados el bloque agrario y los contratistas de obra pública lo mismo que las empresas locales tecnológicas ocupan un rol subordinado.

El contrato de adhesión de unos hacia otros fue la transferencia de ingresos en forma de renta monopólica y bajas salariales a cambio de adhesión política. La complementariedad con la política de Trump es la habilitación de espacios de realización para las mercancías y servicios provenientes de Estados Unidos, del cual la destrucción de capital manufacturero y de construcción nacional es solo el preludio, junto con la habilitación de recursos energéticos.

En ese sentido, la administración de Milei se inscribe claramente en la ya citada tendencia internacional de los países centrales capitalistas a la acumulación por desposesión potenciada y agrandada por la disputa internacional que desde hace dos décadas los enfrenta con las potencias emergentes.

Disputa

Eso no significa que el conflicto desaparece, sino que se traslada de lugar. El centro será, casi, con seguridad, la disputa interbloque entre las diferentes partes del contrato de adhesión, dado que los presuntos subordinados y perjudicados por esta nueva etapa de la estrategia de la actual administración son sectores aún muy poderosos y probablemente planten resistencia. Cosa que efectivamente están haciendo, tal como se ve reflejada en el enfrentamiento entre las representaciones políticas de la derecha tradicional y los nuevos ultraderechistas liberautoritarios.

Esto se sumará a los ya seculares problemas que enfrenta la actual alianza de clases en el poder en Argentina ya tratados en otros informes. Ellos son: a) La precariedad del colectivo gobernante en términos de la fragilidad de su representación política; b) La incapacidad material de la renta petrolera de constituirse en el sostén de la producción y el consumo de la sociedad; c) La destrucción de las capacidades blandas del estado para impulsar el sistema económico y obtener el consenso necesario de los sectores sociales para sus acciones de política pública y finalmente d) La disfuncionalidad entre el modelo de acumulación propuesto por el elenco al frente del estado y la estructura social de nuestro país.

La construcción del país minero choca de frente con una sociedad cuyos principales activos son la educación de su población y su grado de urbanización, factores en los que Argentina se encuentra entre los primeros lugares del mundo, utopía a la que se le abre un nuevo frente de conflicto con la estrategia de entrega de espacios económicos a agentes económicos estadounidenses. Utopía que no se corresponde con la realidad, a pesar de lo generalizada que está en el sentido común de la sociedad.

Por lo que la conclusión general y provisoria que se puede extraer es que no es tiempo de euforia para Milei y sus acólitos. Antes más bien, el presunto refuerzo político que implica la complementariedad entre las administraciones argentina y estadounidense puede constituirse en una especie de presente griego para las autoridades gobernantes.

*Economista