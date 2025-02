El PRO reunirá el sábado 17 de febrero a intendentes de la provincia de Buenos Aires para afinar la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas, en medio de fugas de dirigentes hacia La Libertad Avanza (LLA) y de rumores de fusión con ese espacio.

El encuentro se realizará en la sede del partido que conduce el expresidente Mauricio Macri, y que está ubicada en el barrio porteño de Monserrat, y estará encabezado por la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y por el titular bonaerense de esa fuerza, el diputado nacional Cristian Ritondo.

Macri había reunido la semana pasada a la mesa ejecutiva del elenco amarillo en medio de la partida de los primeros dirigentes de ese espacio al partido libertario que conduce Karina Milei y que tiene al mando del armado bonaerense a Sebastián Pareja.

En ese encuentro, el senador entrerrirano Alfredo De Angeli fue oficializado como presidente del bloque en el Senado de la Nación, después de la salida del cordobés Luis Juez. Según trascendió, en esa reunión también se analizó la posibilidad de avanzar en una alianza electoral con el presidente Javier Milei, es decir con La Libertad Avanza.

Entre la dirigencia del PRO casi nadie habla de otra cosa. Sobre todo desde el salto el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y su par de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, que en realidad respondía a las filas del GEN de Margarita Stolbizer.

Las conversaciones continuaron y no muchos se esmeraron en disimularlas. La que más retumbó fue la que se dio entre Diego Santilli y Lule Menem en la Casa Rosada la semana pasada.

La razón no es menor, Santilli necesita asegurar su continuidad en el Congreso a partir de diciembre y no oculta sus intenciones de volver a probarse para pelear la gobernación en 2027. "El Colo", además, tiene una particular incidencia en el bloque PRO de la Legislatura bonaerense, razón por la cual las luces de alerta se encendieron.

Con todos esos elemento, y los que se pueden sumar, el mitín que se realizará en poco menos de dos semanas serán de la partida Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata; sus pares Pablo Petrecca (Junín); María José Gentile (Nueve de Julio); Javier Martínez (Pergamino); Juan Manuel Ibarguren (Pinamar); Diego Reyes (Puan); Marcelo Matzkin (Zárate) y los legisladores bonaerenses Alejandro Rabinovich y Matías Ranzini.