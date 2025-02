TEATRO

¿Qué de magnífico tiene...

...ser yo? Una mujer decide no salir de su cama. ¿Es un modo de resistencia? En esta obra subtitulada "teoría sobre la cama", la performer y artista cordobesa Zoe Di Rienzo desarrolla una teoría sobre la vida en posición horizontal mientras rescata del anonimato la historia de su tatarabuela Zoe Rencini que, en el siglo XVII y en plena peste bubónica, logró una verdadera revolución sin salir del lecho. ¿Se puede repetir la historia? En una cama inmensa, Analía Couceyro y Sofía Gala Castiglione dan vida a los sueños, pensamientos y contradicciones de la protagonista. En ese diálogo entre lo que sucede afuera y adentro del lecho, se teje un ensayo escénico que va entre la performance y el manifiesto, tocando temas como los mandatos, la salud mental, las redes sociales, la exigencia de eficiencia y la voluntad de ser autónoma.

Martes a las 20.30 en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $22500.

Amores de película

En vísperas de San Valentín, la actriz y contadora de cuentos Ana María Bovo ofrece una única función de este espectáculo que hace algunos años, en tiempos que ahora es preferible olvidar, tuvo su versión por streaming. Amores de película recoge grandes escenas –románticas, torpes, graciosas, nostálgicas, disparatadas– de la historia del cine y las traspone al lenguaje de la narración. El abanico de fragmentos es diverso: desde Las alas del deseo a Nothing Hill, pasando por clásicos del cine argentino como Felicidades o El hijo de la novia. Un buen plan para parejas de todas las edades. Y, por supuesto, también para nostálgicos y cinéfilos.

Miércoles a las 20.45 en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. Entrada: $18000.

MÚSICA

Cuando el circo llega al pueblo

Aún fresco de la gira en la que estuvo celebrando las cuatro décadas de Del ’63, y las tres de Circo Beat, Fito Páez ya está abriendo las puertas de su próximo disco. “Cuando el circo llega al pueblo” es el primer simple de Novela, un proyecto ambicioso del que se empezó a hablar por primera vez dentro del mundo Páez luego de la salida de su disco Ey!, en 1988. Originalmente iba a ser una película, una mezcla –la comparación correspondió al propio Fito– entre Cien años de soledad pero con música de Prince. Hasta aquí lo que había quedado de eso eran apenas algunos despojados demos –que llegaron a circular online– y el tema bautismal de Circo Beat, original de aquellas grabaciones. Pero finalmente Novela, quizá el gran pendiente en su carrera, ya tiene fecha de edición. Anunciado para marzo, reúne 25 temas que cuentan la historia de un circo loco que llega a un pueblo para revolucionar las vidas de sus habitantes.

I Love L.A.

“Odio Nueva York, es fría y húmeda/ Dejémosle Chicago a los esquimales”. Así es como comienza la letra del gran clásico que Randy Newman le dedicó a su ciudad, Los Angeles, piedra fundamental de un disco de 1983 cuyo título lo dice todo: Trouble in Paradise, o sea Un problema en el paraíso. Himno de amor y odio al mismo tiempo, acaba de ser rescatado por Dawes, el grupo de los hermanos Griffin y Taylor Goldsmith, que fueron afectados por los incendios que asolaron la ciudad: uno perdió su hogar, el otro su estudio, con todos los instrumentos del grupo. Esta nueva versión, bastante fiel a la original, es la que abrió el último show de los Grammy, sumándose a la banda invitados como Brad Paisley, Brittany Howard, John Legend, Sheryl Crow, y St. Vincent.

ONLINE

Paradise

La cosa va de investigaciones y paranoias varias en la nueva serie que acaba de estrenarse en Disney+. Xavier Collins (Sterling K. Brown) es un serio y concentrado agente de seguridad encargado de velar por la vida del presidente de los Estados Unidos, un sureño simpático interpretado por James Mardsen. El punto de partida no es spoiler: a poco de comenzado el primer episodio, su protegido no atiende el llamado diario y la revelación no tarda en explotar en su cara. Muerto el presidente, Collins comienza a investigar de manera oficial lo que parece un más que evidente homicidio, al tiempo que tanto él como otros agentes se transforman en sospechosos, al menos hasta que se aclaren los tantos. A partir de allí, el guion de Dan Fogelman, creador de serie como This is Us y guionista de la película Cars original, entrelaza presente y pasado con una serie de flashbacks a la vida de los personajes centrales, introduciendo de manera pausada pero implacable un fuerte elemento de ciencia ficción.

El agente nocturno

Las series sobre espías están de moda y la segunda temporada de esta serie disponible en Netflix no hace más que confirmarlo. Peter Sutherland (Gabriel Basso) sigue viviendo aventuras como parte del programa especial llamado Night Agent, y su primera misión en el equipo incluye un viajecito a Tailandia, donde deberá desenredar la madeja de un complejo caso. Las cosas salen realmente mal y el protagonista decide salir del mapa por un tiempo, invisible ante los ojos de propios y ajenos. Los mercenarios salen a su caza mientras importantes secretos de estado comienzan a subastarse al mejor postor. La realizadora Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve a casa sola de noche) dirige un par de episodios.

CINE

En tren, avión y auto

El Malba preparó para el mes de febrero un ciclo denominado “Aviones, trenes y automóviles”, en homenaje a la comedia dirigida por John Hughes y protagonizada por Steve Martin y John Candy. Una “celebración de los medios de transporte con los que la humanidad se volvió moderna y llegó más rápido a todas partes”, según consigna el texto que presenta el programa. Hoy a las 22 se proyectará un verdadero clásico del cine policial de acción, Bullitt, de Peter Yates, en el cual Steve McQueen maneja un Ford Mustang GT 390 Fastback a velocidades endemoniadas en plena ciudad de San Francisco. Este jueves a las 21.30, en tanto, se exhibirá Crimen en el Expreso de Oriente (foto), de Sidney Lumet, adaptación de la novela de Agatha Christie que transcurre casi en su totalidad a bordo del tren en cuestión, donde un crimen es investigado por el detective Hércules Poirot. Un día después, a las 22, se verá Infierno en las nubes, con Nicholas Ray a cargo de un drama bélico con aviones caza en plena Segunda Guerra.

Amenaza en el aire

Más aventuras en pleno vuelo con el nuevo largometraje dirigido por Mel Gibson luego de un hiato de casi una década. Mientras prepara su secuela de la historia de Cristo, el australiano entrega esta película de género cortita y al pie en la cual Mark Wahlberg interpreta a un piloto que debe llevar a un prisionero a su lugar de destino a través del espacio aéreo de Alaska. La alguacil a bordo (Michelle Dockery), ocupada de controlar al reo, descubrirá rápidamente que algo no está del todo bien. Punto de partida de un relato conciso y de bajo presupuesto, aunque bastante rendidor si las expectativas no son demasiado altas y la resistencia a las vueltas de tuerca un tanto ridículas se pasan por alto.

TV

Las cinco familias: capos de la mafia

La Cosa Nostra, nombre con el cual se remite familiarmente a la mafia italiana incrustada en la sociedad norteamericana desde finales del siglo XIX, en particular en la ciudad de Nueva York, es el centro de atención de la seriedocumental de History. Producida y narrada por el actor Michael Imperioli, uno de los rostros recurrentes de la saga Los Soprano, los tres episodios recorren la historia real de los cinco clanes italoamericanos que dominaron la escena durante varios años: los Bonanno, los Gambino, los Colombo, los Lucchese y los Genovese. Con extenso material de archivos, entrevistados que conocen del tema y alguna que otra recreación ficcional, la serie pasa revista a la crema y nata mafiosa, de Carlos “The Boss” Gambino a Joey “Crazy Joe” Gallo y de allí a “Lucky” Luciano (foto). Por supuesto, también se detallan los mecanismos que hacen funcionar “La Comisión”, el consejo criminal que demarcó el terreno entre las facciones previamente en conflicto.

Miércoles a las 22.50, por History.

Daryl Dixon

La segunda temporada de este derivado de The Walking Dead demuestra que el universo de los muertitos vivientes sigue ampliándose hasta límites insospechados. AMC estrena la segunda temporada de este spin off, marcando el regreso de Norman Reedus en el papel titular y también el de Melissa McBride con su personaje de Carol Peletier. La gacetilla enviada a la prensa afirma que “Daryl y Carol son dos de los personajes favoritos entre los fanáticos del universo de The Walking Dead. Carol vivió durante años sometida a los maltratos de su esposo golpeador, mientras que Daryl tuvo una infancia infeliz con padres abusivos. El superar obstáculos los hizo conectar profundamente”. La psicología también está presente en la saga, amén de los zombis.

Lunes a las 22, por AMC.