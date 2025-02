Si intentamos analizar cualquier fenómeno social, presente o histórico, de inmediato nos asalta la vivencia de lo inabarcable. Ya sea que pensemos en sus razones causales, en las variables que operan en su interior, en los interrogantes que despabila o en sus consecuencias, el significante heterogeneidad no llega a describir todo lo que anida en ese fenómeno. Epistemológicamente nos decimos que to“todavía no entendimos”