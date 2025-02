Santiago López firmó para Central a préstamo a pedido de Ariel Holan y el juvenil delantero se entusiasma con ser la revelación del año en Arroyito. “Tengo muchas ganas de estar el sábado en el banco”, asumió el jugador de 18 años que el club presentó ayer. El técnico canaya le hará un lugar al ex Independiente entre los relevos para recibir a Atlético Tucumán al tiempo que Federico Navarro asoma como titular por primera vez mañana en el Gigante. Se agotaron las ubicaciones en las tribunas generales y solo se ofrecen plateas para socios y no socios.

La contratación del chico López por parte de Central fue toda una sopresa del mercado de pases. Porque se trata del juvenil con más proyección en Independiente, aunque pelea con los directivos por su renovación de contrato y las escasas oportunidades que le ofreció Julio Vaccari lo alejaron del primer equipo.

Holan encontró la ocasión para negociar su salida de Avellaneda y finalmente los canayas decidieron pagar 150 mil dólares por su préstamo. “Ariel (Holan) me pidió compromiso al cien por ciento y si hago eso voy a jugar. Tengo muchas ganas de estar en el banco el sábado. Y voy a aportar desde donde me toque”, asumió ayer López en Arroyo Seco. “Me gusta jugar de extremo por derecha o detrás del nueve”, aclaró. Y agregó: “El club me recibió muy bien y estoy muy contento. Tengo referencias muy buenas, el club es muy grande y agradezco que haya apostado por mí”.

Holan define hoy luego del entrenamiento de fútbol matutino el equipo y los concentrados para el partido de mañana en el Gigante a las 19.30. En la formación inicial la principal novedad será el ingreso de Navarro en reemplazo de Santiago Segovia. Una variante que ensayó en el juego con San Martín de San Juan y que ratificará ante Atlético Tucumán por la 4º fecha. Será el primer partido de Navarro como titular. En el banco estará López y seguramente el juvenil refuerzo tendrá sus primeros minutos con la auriazul en el entretiempo.

Para los socios se agotaron las ubicaciones en las tribunas generales para el juego de mañana a las 19.30. Pero se ofrecen plateas a 25 mil pesos. Mientras que para no socios la única entrada a la venta es una platea a 40 mil pesos. El expendio es la web de Deportick. El socio hace la compra con número de carnet y cuota de enero paga y el no socio con DNI.