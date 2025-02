El gobernador de Santa Fe no quiere desalinearse mucho del presidente Javier Milei. Mientras la Cámara de Diputados le daba media sanción a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2025, Maximiliano Pullaro, no descartó que la provincia también las deje atrás. “Creo que la Nación está avanzando en eso, alguna demanda hay también de la sociedad. Las PASO ordenan, en muchos casos, a los partidos políticos y eso tal vez es una responsabilidad de los propios partidos. Es un debate que tenemos que dar en Santa Fe” , afirmó durante una actividad oficial. Y también le tiró la pelota a la Unión Cívica Radical. "No quiero adelantar una posición porque soy muy respetuoso de mi partido", dijo, para subrayar que a "todas las normas electorales hay que ir adaptándolas a los tiempos que van corriendo”.