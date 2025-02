Un importante grupo de intendentes y legisladores bonaerenses pretende que la Legislatura trate y reforme la ley que limita las reelecciones a dos periodos y, para avanzar sobre eso, preparan ir en comitiva a La Plata a buscar soluciones.

Más allá de las intenciones, los votos no están y las voluntades se ven difusas. Un sector del peronismo, pero también parte del radicalismo, entiende que la normativa es proscriptiva y quieren eliminarla, pero no todas las tribus están de acuerdo con eso.

La ley en cuestión fue sancionada en 2016 por impulso del Frente Renovador y Cambiemos. Para finales de 2021, ya bajo la administración Kicillof, se puso en debate y se reformó a partir de una iniciativa que permitió a varios alcaldes y legisladores volver a presentarse en 2023, pero ahora asoma un nuevo problema.

Según se acordó en una cumbre a fines de enero en Villa Gesell de la que fueron parte el gobernador Axel Kicillof, sus ministros y 35 intendentes de Unión por la Patria, la encargada de llevar adelante las conversaciones y la búsqueda de las voluntades para modificar la normativa será la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario.

“No vamos a envolver al gobernador en esta discusión, seremos los intendentes los que hablaremos con nuestros legisladores para ver cómo salimos de esta encrucijada”, dijo un alcalde a este medio.

Pero en la Legislatura hay opiniones dispares sobre el tema. Por caso, desde los bloques del PRO, de La Libertad Avanza y de Unión, Renovación y Fe señalaron estar en contra de una posible modificación de la norma. “Es una burla para la sociedad toda que, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, la dirigencia quiera enquistarse en el poder y perpetuar sus privilegios”, manifestaron desde el espacio dialoguista que comanda Gustavo Cuervo.

En Unión por la Patria también hay quienes ponen un reparo a la modificación de la norma y evalúan que el poroteo viene “difícil” para poder llegar a tener luz verde.

Uno de los frenos que ponen algunos sectores tiene que ver con el impacto mediático que pueda tener la normativa, dado que creen que sería “dejárselo en bandeja” a Javier Milei en el inicio de un año electoral que será por demás complejo.

En el Frente Renovador, espacio autor de la norma, ya dejaron postura sentada: los diputados y diputadas se van a sentar en sus bancas si el texto llegase al recinto, pero votarán en contra.

“Es poner a todos en la línea de tiro mediática, yo no sé si no lo entienden o no les importa”, se quejó a este medio un experimentado hombre de la política y que conoce bien el paño. “Varios intendentes especulan con negociar con algún sector de los radicales y que haya ausencias que ayuden con el quórum. No, basta, acepten que la política necesita renovación”, agregaron desde la trinchera massista.

En el espacio que comanda el excandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, entienden que la continuidad de la norma incluso será perjudicial para sus propios soldados, considerando que más del 60 por ciento de los intendentes renovadores no podrán ir por otro mandato en 2027.

Se trata de Juan Andreotti (San Fernando), Javier Osuna (Las Heras), Blanca Cantero (Presidente Perón), Freddy Zavaterelli (General Pinto), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Alberto Gelené (Las Flores), Sergio Bordoni (Tornquist) y Marcos Pisano (Bolívar).

Con todo, no son los alcaldes los únicos perjudicados de modo directo, sino que en estas elecciones no podrán volver a presentarse varias de sus espadas legislativas, que ya llevan más de un periodo ocupando bancas en Diputados y el Senado. Se trata de personas de amplia experiencia y de suma confianza para varios jefes comunales, que ven bien representados sus intereses en el Poder Legislativo provincial.

¿El camino es la autonomía municipal?

La autonomía municipal es una deuda pendiente en la provincia de Buenos Aires. Muchos caudillos del interior, peronistas y radicales, intentaron hasta reformas de la Constitución bonaerense para que ese derecho se garantice. No avanzó.

En la Unión Cívica Radical, por ejemplo, ya avisaron que no aportarán votos para una reforma de la norma, algo que sí hicieron en 2021 bajo el argumento de que la ley reglamentada por María Eugenia Vidal contenía una “trampa” que permitía volver a los intendentes a candidatearse si se tomaban licencia antes de los dos años de mandato.

Aún así, en el partido centenario comprenden que la solución para dejar de tocar la ley cada dos años sería apostar por la autonomía municipal. Un sector del peronismo adhirió a esa premisa.

Con esto, cada uno de los 135 municipios, a través del Concejo Deliberante, podría dictar su propia normativa y definir si avala o no la reelección indefinida o pone límites a los mandatos.