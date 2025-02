Los Ruchi arrancan el año con un recital en Club V. Son de la zona oeste del conurbano: Villa Madero, Ciudad Evita y La Tablada. Definen lo que hacen como pop barrial from La Matanza y agregan en sus redes sociales: “Venimos del futuro, a sus nietos les va a encantar”.

Son cuatro amigos de la misma edad que siempre estuvieron entrelazados por las bandas y la cofradía musical. Emiliano Peterson en Letras y Voz, Leonardo Carlisi en guitarra, voz y letras, Guillermo "Chiche" Mielgo en el Bajo y Cristian "Titi" Kuljis en la Batería.

“La zona oeste es muy rockera. Nuestros barrios tienen la particularidad de tener un músico cada diez habitantes. Hay mucha influencia del rock y del punk. Siempre tuvimos acceso a salas de ensayo y estudios. Desde los quince años que íbamos a recitales y soñábamos con tener una banda”, cuentan al unísono Mielgo y Peterson.

Siempre se arreglaron con lo que había, que no era poco, confiesan, y fueron tocando en casas, bares y centros culturales. Muchos de ellos venían de otros grupos, pero Los Ruchi nació en pandemia, como tantas otras bandas que le inyectaron vida a la escena musical. “Creció mucho el under y nosotros, por suerte estamos en esa ola”, afirman.

La lista de lugares del oeste por los que tocaron es infinita. Entre ellos destacan el Bar Rooster en Tapiales, el Bar Encuentro, Encuentro Club, Teatro Woodstock y Circus, un lugar que lamentablemente cerró hace muy poco por razones económicas. “Perdimos un punto de encuentro. La suba de impuestos y todas estas cosas que nos están pasando afectan a los lugares del under”, dice Mielgo, aunque resalta que aparecieron en el último tiempo centros culturales como Laberinto en Haedo, la Sala Tifón en Ramos o el ciclo “Vamos viendo” en Villa Madero, que aúna bandas, artistas plásticos y diseñadores de ropa.

“Cantaremos otra vez/sobran motivos para continuar/ya no hay consuelo para mi saquito café/y el olvido quizás como yo/esperado y bienvenido/ hoy quisiera una alegría que nos cubra a todos”, dice la letra de una de sus canciones. Buscan correrse de la mirada melancólica que inmoviliza a la juventud.





Las letras de esta banda que por momentos pareciera ser una excelente combinación entre Virus y Callejeros. Tienen, en palabras del bajista, destellos e historias que suceden en el barrio. Uno de los letristas, Peterson, aclara que él no escribe sobre una temática en particular, aunque sí tiene claro que hay lugares a los que no quiere ir con su escritura: “No nos interesa que mediten profundo en la tristeza o en la derrota. En todas las canciones prima la conciencia de clase, el deseo de que al amigo le vaya bien y la conciencia de la muerte”, dice y agrega: “En definitiva todas las canciones se sitúan en el momento en el que el muchacho o la muchacha está por coronar”. El poeta de la banda se inspira en todo y sus referencias sin escalas van de Bukowski a Machado, pasando por Ioshua.

Pero confiesa que para hacer lo que él hace no hace falta ser un “Pichón Riviere o un Freire”. “Con no ser del team de Paulo Coelho alcanza. Ya con eso hacemos nuestro aporte contra el status quo”, afirma Peterson.

El nombre de la banda llama la atención y pareciera ser un homenaje o referencia a José Ignacio Rucci. Pero, pícaros, aclaran que no lo es, aunque “si lo fuera sería para representar el carácter contradictorio que tenemos los argentinos en general y esta banda en particular”.

El nombre, entonces, es una referencia a la palabra traidor en lunfardo. “Los que serruchan” traducen.

Entre el pop barrial y el rock con pistas. Cuando piensan en sus influencias musicales, nombran a los Pixies, Flema, Dos minutos, The Smiths, entre otros. “Nosotros tenemos un gran amigo y músico talentosísimo que es Burbuja Pérez, que fue tecladista de Viejas Locas e Intoxicados. Un crack total que tiene su estudio en Madero y fuimos muchas veces a grabar los temas ahí. Es una influencia. Él toca las teclas en los temas nuestros y eso creo le da un toque especial y popero”, reflexiona Mielgo.

Los temas de la banda se pueden escuchar por YouTube. No están subidos a Spotify. Por ahora se puede disfrutar de “Cena Show”, su primer álbum, y este año, para mitad de año lanzan su segundo disco con la producción del sello discográfico “El Naranjo”.

El sábado 15 de febrero, Los Ruchi se presentan en Club V (Av. Corrientes 5008, CABA). El Show lo compartirán con Estímulo y Sociedad Nocturna. Será a las 19:30 y las entradas se pueden adquirir por sus redes sociales @losruchi en Instagram.

