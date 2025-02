Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno publicó el decreto que autoriza "el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas" y avanzará en su "desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio". La privatización alcanzará a las líneas Belgrano Sur y Belgrano Norte en todo su tramo; y las líneas Urquiza y San Martín; con exclusión de los tramos urbanos que están fuera de la unidad a privatizar.

El Gobierno había hecho el anuncio en octubre pasado. "Producto de la Ley Bases, se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística SA, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde la asunción de Javier Milei", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni entonces. La planificación del desguace del Belgrano Cargas quedó en manos de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria dentro de la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas", que depende de Diego Chaher, premiado con el cargo tras el vaciamiento de Télam.

Las líneas que se podrán a licitación cubren gran parte del mapa de la Argentina: la línea Belgrano desde Rosario hasta Tucumán, Salta y Jujuy; el Urquiza hacia la Mesopotomia y el San Martín hasta Mendoza.

El Belgrano Cargas fue rematado en la década del '90 en la política de privatización menemista, que el gobierno de Milei busca reivindicar. Primero quedó en manos del gremio de la Unión Ferroviaria, hasta que en, en 2006, la concesión fue entregada a Franco Macri; en 2008, la concesión se dio por terminada y pasó a manos estatales, hasta que en 2013; se creó el Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima con la incorporación de las líneas General Urquiza, General San Martín y remanentes de la línea Sarmiento; excepto en sus tramos urbanos: Federico Lacroze - General Lemos; respectivamente, Retiro-Pilar, y Once - Mercesdes.

De acuerdo al decreto 67/2025 publicado este lunes, el plan del remate, licitación y liquidación del Belgrano Cargas Sociedad Anónima es el siguiente:

La venta del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas mediante remate público. Aunque parte del material rodante podrá ser incluido en los contratos de concesión de vías.

La concesión de las vías de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza y sus inmuebles aledaños, propiedad del Estado bajo administración de Belgrano Cargas, mediante procedimientos de licitación pública de alcance nacional e internacional.

La concesión de uso de los talleres de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza mediante procedimientos de licitación pública de alcance nacional e internacional.

La disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas Sociedad Anónima.

El decreto señala que los fondos recaudados por el remate del materia rodante serán asignados a un fideicomiso de obra, bonos o depósitos administrados por el Ministerio de Economía para el financiamiento y pago de obras sobre las vías concesionadas.

Por otra parte, el decreto firmado por Milei y Caputo no hace referencia sobre lo que ocurrirá con los 4.429 puestos de trabajo que dependen de la empresa estatal; pero sí excluye la posibilidad de que la licitación quede en manos de los trabajadores de las empresas a privatizar; tal como lo prevé el artículo 16 de la Ley 23.696 de privatizaciones.

El argumento para avanzar en la primera de las privatizaciones ferroviarias habilitadas por la Ley Bases --la próxima podría ser Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE), que controla los ramales urbanos-- fue, desde un inicio y repitido en el decreto de hoy, el déficit y el supuesto estancamiento de las líneas bajo control estatal. "Desde su creación, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima ha sido deficitaria y que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Nacional para disminuir el déficit, aún requiere de una relevante asistencia del Tesoro Nacional".

En octubre, cuando se anunció el camino privatizador, Adorni sostuvo que "el límite que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009. La distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros y es la misma distancia media que se transportaba hace 50 años en la República Argentina". Además de señalar como negativa que, en 2023, "el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa".

Como contrapunto, las cifras oficiales, mostraban que el Belgrano Cargas, desde que quedó bajo control estatal, incrementó sus tareas claves dentro del modelo de exportación de productos primarios que la Argentina sostiene históricamente y que el gobierno de Milei propone profundizar de la mano del litio y la megaminería. En 2013, el Belgrano Cargas transportó 766 mil toneladas, mientras que en 2023, la línea había alcanzado las 2,7 millones de toneladas, apenas por debajo de la marca de 2022, que contó con 2,8 millones de toneladas.

El exministro de Transporte y actual diputado de Unión por la Patria, Diego Guiliano, había calificado la decisión anunciado por la Casa Rosada como un "mal negocio" y lamentó no aprender de la experiencia del menemismo: "No estamos hablando del siglo XIX, pasó ayer esto. Nuestra generación vio cómo se cayó el sistema ferroviario y tuvimos que recuperarlo". Y aseguró que la reprivatización es "un buen negocio para los concentrados, para el grupo de los 100 y no de los 47 millones de argentinos".