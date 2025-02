El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, exigió este jueves que cualquier negociación entre sus socios y Rusia que afecte a su país no excluya a Kiev. El Kremlin aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, coincidieron en que el fin de la guerra es posible por la vía pacífica durante su conversación telefónica del miércoles. Además Rusia quiere que el prometido encuentro entre Putin y Trump para negociar la paz se organice "rápido".

Ese diálogo molestó a Ucrania y a sus aliados europeos, que mantienen la premisa de "no negociar nada sobre Ucrania sin Ucrania". Kiev reclama una "paz justa" y garantías de seguridad por parte de sus socios europeos y de Washington, con un despliegue de tropas de mantenimiento de paz. Moscú, por su parte, busca debatir las "raíces" del conflicto, es decir, la presencia de la OTAN cerca de sus fronteras.

La postura de Zelenski

"Lo dejé muy claro a nuestros socios: cualquier negociación bilateral sobre Ucrania sin nuestra participación no será aceptada", declaró Zelenski, quien instó a evitar un diálogo en el que Putin "se salga con la suya". En ese sentido el presidente ucraniano abogó por incluir a los socios europeos de Kiev en las conversaciones de paz, ya que "hoy en día el 100 por ciento del precio de la guerra lo pagan Ucrania y Europa", aunque también reconoció que Washington es "el mayor donante" de asistencia y armamento para el país.

Durante una reunión este jueves en la sede de la OTAN, el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umiérov, afirmó que su país es "fuerte y capaz" y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Ucrania busca recuperar las fronteras internacionalmente reconocidas de 1991, lo que implicaría que Moscú renuncie a Crimea y a las provincias de Donetsk, Zaporiyia, Jersón y Lugansk, las cuales ocupa desde 2022.

En el terreno, Ucrania dijo este jueves que ya solo controla 500 kilómetros cuadrados en la región rusa de Kursk, dos tercios menos que los 1.400 kilómetros cuadrados que reivindicaba en agosto, al inicio de su ofensiva relámpago en esta zona. El ejército ucraniano, menos numeroso y menos equipado que el de Moscú, está perdiendo gradualmente el territorio que ocupa en esta región fronteriza del oeste de Rusia, que Kiev pretende utilizar como moneda de cambio con Moscú.

EE.UU., principal interlocutor del Kremlin

Tras la conversación que mantuvieron Trump y Putin el miércoles, el Kremlin apuntó a una posible salida del conflicto. "Hay acuerdo en relación a que el arreglo es posible a través de negociaciones de paz", dijo Dmitri Peskov, portavoz del mandatario ruso. Según Peskov, Moscú ya empezó a conformar un grupo de trabajo para las negociaciones, en las que considera a Estados Unidos como su "principal interlocutor" frente a los aliados de Ucrania.

"Es claramente necesario que ese encuentro se celebre bastante rápido, los jefes de Estado tienen muchas cosas que decirse", declaró a la prensa Peskov. Destacando que hay "muchas cosas en el orden del día", el funcionario dijo también que Moscú desea, más allá de la cuestión ucraniana, "un debate en profundidad" sobre "la seguridad en el continente europeo" y las preocupaciones de Rusia al respecto. Peskov indicó que Rusia no se opone a la participación de Ucrania en el proceso de paz, aunque prevé dos formatos, uno con Washington y otro con Kiev.

Aparte de las conversaciones de paz, Putin y Trump acordaron también proseguir los contactos bilaterales, incluso a través de una reunión, como la que mantuvieron en Helsinki en 2018. El mandatario estadounidense sugirió Arabia Saudita como sede de ese primer encuentro, mientras el Kremlin aseguró que es prematuro aún hablar del lugar y la fecha de esa reunión, aunque Riad es una buena opción "para ambos países".

Europa mete las narices

Aunque según el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, el contacto entre Trump y Putin no es una "traición" a Ucrania, el gesto motivó una reacción enérgica de los aliados europeos, que temen que Bruselas y Kiev se queden sin voz en las negociaciones. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que un acuerdo a espaldas de la Unión Europea (UE) "simplemente no funcionará" ya que "no habrá implementación".

En el mismo sentido el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, afirmó en la red X que "no habrá negociaciones creíbles y exitosas, ni paz duradera, sin Ucrania y sin la UE". Por su parte el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que es "crucial" que Ucrania esté "estrechamente involucrada" en todo lo que la concierne.

El miércoles Hegseth afirmó en la OTAN que un retorno a las fronteras de Ucrania de antes de 2014 es "un objetivo poco realista". Eso significa que Kiev debería al menos renunciar a la península de Crimea, tomada y anexionada aquel año por Moscú. Rusia considera la ampliación de la OTAN a países cercanos como una amenaza existencial.

A fines de 2021, es decir pocas semanas antes del inicio de la ofensiva en Ucrania, Moscú dirigió a Occidente una serie de demandas para garantizar su seguridad. Dichas demandas incluían la prohibición de que Ucrania y otros países de la extinta Unión Soviética se unan a la OTAN, así como una retirada de tropas y armamento desplegados por la alianza transatlántica en los países que se unieron a la misma después de mayo de 1997.