“Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia”, Javier Milei (29/9/2021).

“El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más…, en especial por el impresentable de Cavallo, y lo digo abiertamente, porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, el tipo de cambio de la Convertibilidad era a hoy de 700 pesos”, Javier Milei (10/2/2025).

El curso de la negociación con el Fondo Monetario Internacional será un tema central de la agenda política/económica de este año. El alineamiento absoluto con Donald Trump no se tradujo, por ahora, en el ansiado desembolso de fondos frescos del FMI.

La última misión del organismo, encabezada por el venezolano Luis Cubbedu, finalizó la visita de enero pasado con un comunicado donde informa la continuidad de “las discusiones". La portavoz oficial del FMI, Julie Kozack, agregó que "existe un reconocimiento compartido entre el personal del FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se avanza en las reformas que fomenten el crecimiento". Palabras, palabras, palabras.

El eje de la controversia es la política cambiaria. El organismo desaprueba la intervención oficial en el mercado de dólares financieros (venta de bonos, dólar blend) porque dificulta la acumulación de reservas y “recomienda” unificación cambiaria y libre flotación del peso. Por su parte, el gobierno descarta ese camino por los riesgos inflacionarios que conlleva esa estrategia.

El debate de fondo es el nivel de tipo de cambio que se considera “adecuado”. Un informe de la consultora Vectorial plantea que “difícilmente el organismo otorgue dólares para sostener una política de apreciación cambiaria que coloca al peso como la segunda moneda más apreciada del mundo".

En ese contexto, el anuncio de la rebaja temporaria a los derechos de exportación de productos agrícolas fue leído como una búsqueda alternativa de provisión de divisas ante la demora del acuerdo con el FMI.

Los trascendidos indican que se estaría negociando un acuerdo “corto”, por un año, que apenas habilitaría el desembolso de los fondos necesarios para pagarle al Fondo y otros organismos internacionales en 2025. El nuevo programa recién se discutiría post-elecciones legislativas de este año.

Cavallo y Wanchope Avila

El debate cambiario cobra intensidad porque las reservas netas del Banco Central continúan siendo negativas, a pesar del fuerte superávit comercial del año pasado. En su blog personal, Domingo Cavallo sostuvo que "el principal interrogante que hoy se debate fuerte entre analistas e instituciones financieras fuera del gobierno, y que seguramente se debe estar debatiendo también dentro del gobierno y en las negociaciones con el FMI, es cómo conseguir que a lo largo de 2025 se logre pasar a un nivel positivo de reservas externas netas".

Metido de lleno en el debate sobre el nivel del tipo de cambio, Cavallo manifestó que "existe una apreciación real exagerada del peso que puede estimarse en alrededor del 20 por ciento".

La respuesta de Milei no tardó en llegar. Lo calificó como “impresentable” en el marco de un raid mediático que incluyó dos reportajes televisivos y una nota de opinión publicada en el diario La Nación. La diatriba verbal fue acompañada del despido de Sonia Cavallo, hija del ex ministro de Menem y De la Rúa, de su cargo de embajadora argentina ante la OEA.

Por su parte, la conducción económica ratificó que mantendrá el ancla cambiaria. "Los economistas que piden devaluación se quedaron en el tiempo, nosotros vamos a un modelo diferente, queremos que en Argentina haya mejores productos a mejores precios", dijo Luis Caputo.

Para el ministro, el tipo de cambio no está atrasado sino que los precios “están adelantados”. La apertura importadora ayudaría a controlar el efecto “Wanchope Avila” en los precios internos.

Sin embargo, los datos duros revelan otra cosa a pesar de la batería de medidas (eliminación de Siras, acortamiento de plazo de importaciones, flexibilización de requisitos para importar vía “puerta a puerta”, couriers y envíos internacionales, rebaja de aranceles de importación, etc) que propiciaron una mayor apertura comecial.

Suiza, ya llegamos

La consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Alvarez Agis, realiza un seguimiento periódico de los precios de un conjunto de productos productos idénticos (misma marca, misma presentación) en canales de comercialización equivalentes (supermercados, market-places generales o específicos, etc.) que puedan ser comparables entre países. El resultado del relevamiento es concluyente.

“Una canasta de alimentos en bebidas comprada en Argentina era en octubre de 2023 un 57 por ciento más barata que la misma canasta comprada en el resto de los países. En diciembre de 2024 esa misma canasta era 13 por ciento más cara”, advierte.

El boom de argentinos vacacionando en el exterior es otra postal de esa realidad. Según datos del Banco Central, el stock de préstamos en dólares por consumos realizados con tarjetas de crédito alcanzó los 864 millones de dólares al 31 de enero. El valor casi triplica el registrado en enero del año pasado (que promedió los 267 millones), superando el anterior pico histórico alcanzado el 3 de febrero de 2018 (838 millones de dólares).

Por último, el famoso índice Big Mac, creado por The Economist para comparar el costo de la misma hamburguesa en dólares en cada país, revela que Argentina encabeza el ranking en América Latina y está segunda a nivel mundial sólo por detrás de Suiza. Más allá de las limitaciones de ese indicador, la totalidad de los datos apuntan para el mismo lado. Por caso, el deterioro de la cuenta corriente, que es negativa desde junio del año pasado.

En otras palabras, el superávit comercial no alcanza para cubrir el déficit de servicios (turismo, intereses de deuda, entre otros rubros). Pero eso no es todo. En diciembre de 2024, el comercio de bienes también registró déficit por primera vez desde junio de 2023. La devaluación no es una panacea pero el atraso cambiario tampoco.

Los determinantes del desarrollo económico exceden por mucho al adecuado manejo de una sola herramienta. Pero eso forma parte de otro debate que está ausente en la Argentina actual.