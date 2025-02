Para la Casa Rosada no es un lunes más. Después de un fin de semana en el que todas las miradas estuvieron puestas en el presidente Javier Milei por la estafa multimillonaria con criptomonedas que lo tuvo como protagonista, el mandatario ingresó a su despacho a las 9.45 para esperar la apertura de los mercados y grabar una entrevista televisiva que se emitirá después de las 20 horas.

A las 11.30 ingresó por el salón de los Bustos el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, pero no se dirigió al despacho presidencial, sino a la oficina en el salón Martín Fierro que usa el asesor sin cargo Santiago Caputo. "No voy a hacer declaraciones", dijo a la prensa cuando entró. A la salida confirmó que no se verá con Milei y que se dirigía al ministerio.

Tras grabar la entrevista que saldrá al aire esta noche, Milei estuvo en su despacho con el senador republicano de Estados Unidos Steve Daines y la comitiva que lo acompaña en su visita a la Argentina. La Oficina del Presidente difundió la imagen, en incluyó una motosierra en la mesa en la que se dio el encuentro, como para dar la imagen de que el mandatario sigue con su agenda de manera habitual.

"Creyó en el proyecto"

En el entorno del Jefe de Estado decidieron seguir insistiendo con la versión de que el Presidente fue estafado. "El principal estafado fue él", repiten por los pasillos de Balcarce 50 y buscan quitarle todo tipo de responsabilidad: "Poner el link no induce a que la gente aporte", argumentan.

Dicen que el mandatario "creyó en el proyecto", y que dejó el mensaje fijado por casi cinco horas porque "estaba ocupado", y "no vio lo que estaba pasando", pero que "frente a los cuestionamientos por las dudas decidió no seguir difundiéndolo".

La oposición, mientras tanto, avanzará este lunes en el pedido de juicio político al presidente y desde el gobierno dicen que "agradecen" eso y buscan correr el eje de la discusión polarizando con el kirchnerismo.